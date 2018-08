LIVE TMW - Lazio, Inzaghi: "Con la Juve gara da nostro dna"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Finisce la conferenza stampa.

Sulla tattica. "Domenica ho inserito Correa, giocando 4-4-2. Decido io, ascolto tutti ma alla fine tocca alla mia testa. Spero che la squadra regali emozione, gioie e gol, più vittorie delle 21 per campionato. C'è un calendario che, con noi, non ci ha guardato dall'alto. Posso incidere su determinate cose ma non sui calendari".

Ancora sul video. "Si è parlato del più o del meno, era una telefonata credo datata, ma dev'essere costruttivo. Ci siamo fatti una risata, siamo sereni ma dispiaciuti con il primo ko con il Napoli. Era evitabile ma è successo, ora c'è una seconda giornata difficilissima".

Sul Napoli. "Abbiamo giocato una ottima prima mezz'ora, abbiamo tantissimo rispetto ma ce la giocheremo, poi starà al campo".

Sui cambi. "Avremo anche Lulic e Leiva, ci aiuteranno loro più i cambi in partita che sono stati determinanti. Abbiamo bisogno di tutti. Sono contento perché tutti i ragazzi sono sulla corda. Io ho in mente una formazione ma la dirò solamente domattina".

Su Cristiano Ronaldo. "Sarà un sorvegliato speciale, è il migliore giocatore al Mondo, ma ci saranno anche Dybala e Mandzukic. Dovremo guardare tutti, quest'anno hanno più qualità degli altri anni".

Sulla Juventus. "Dobbiamo sperare di non trovarla in grandissima giornata, ma i ragazzi sono stati molto concentrati, hanno lavorato con lo spirito giusto".

Su Berisha. "Ha avuto un problema ad Auronzo di Cadore, poi è stato svolto il protocollo... quando ha provato a forzare ha qualche difficoltà. Non sappiamo se riusciremo ad averlo con il Frosinone o quella dopo. Luiz Felipe... spiace, è in continua crescita, stava facendo una grande partita. Speriamo di recuperarlo per dopo la sosta".

Sul lavoro. "Dobbiamo farlo per motivazioni, condizione... quella si migliora giocando. Come ho detto prima dobbiamo rimanere concentrati su quello che dobbiamo fare in partita. Speriamo sia bella, con il risultato a nostro favore".

Sulla squadra. "Abbiamo più scelta rispetto agli anni passati, remando tutti nella stessa direzione possiamo toglierci molte soddisfazioni. Quest'anno abbiamo perso con il Napoli dove avremmo dovuto fare meglio. Abbiamo lavorato molto bene, dovremo fare una grande partita contro una squadra fantastica. Anche quest'anno, tutti insieme, faremo come gli ultimi anni".

Sul video. "Se n'è parlato tanto, penso che voi - tutti quanti - siate nel calcio da molto tempo. I confronti fra allenatore e presidente siano all'ordine del giorno. È successo perché pretendo molto. Da me stesso, dai giocatori e dal club. Qui ho tutto quello che voglio, l'importante è che i confronti siano costruttivi, conclusi la telefonata successiva con una risata".

Sui miglioramenti. "Non dovevamo prendere il primo gol, non l'avessimo preso la partita sarebbe forse finita diversamente. Sappiamo che in questa Serie A è tutto molto difficile".

Inizia la conferenza stampa. "Domani è una partita bellissima da giocare, sapevamo che nelle prime due giornate giocavamo con Napoli e Juventus. La squadra si sta preparando a questa bellissima partita, sarà difficilissima. Queste gare sono nel nostro dna".

Alle 15 è prevista la conferenza stampa di Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, in vista della sfida con la Juventus.