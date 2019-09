LIVE TMW - Lazio, Inzaghi: "Contro l'Inter per rialzare il nostro livello"

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

Torna a vincere la Lazio, che batte 2-0 il Parma dopo la doppia sconfitta contro SPAL e Cluj. A breve il tecnico dei biancocelesti Simone Inzaghi è atteso presso la sala stampa dell'Olimpico per analizzare quanto accaduto sul terreno di gioco. Segui la conferenza LIVE su TuttoMercatoWeb.com

Ore 23.10 - Comincia la conferenza di Inzaghi: "La partita è stata fatta molto bene, abbiamo avuto un'ottima gestione della palla. Abbiamo fatto fare 13 parate a Sepe, Strakosha ne ha fatta solo 1. Sono stati bravi i ragazzi. Ho detto loro che ero sereno, per noi oggi era molto importante. La classifica è corta, siamo tutti lì. Con l'Europa League per noi è faticoso, siamo tornati venerdì mattina e in un giorno e mezzo abbiamo dovuto preparare la gara contro il Parma. Ora comincia il tour de force, c'è anche bisogno di cambiare e del cosiddetto tournover di cui tutti avete parlato in questi giorni. Ripeto che non lo ho mai fatto, perché Caicedo e Parolo li considero due titolari".

Su Immobile:

"Non c'è nessun problema, vuole essere sempre in campo. È un generoso e un vincente. Io non guardo in faccia nessuno, non stava benissimo ed era giusto il cambio. Ora è tutto chiarito. Chi è entrato al suo posto ha fatto bene".

Mercoledì c'è l'Inter:

"Giocheremo contro una grandissima squadra. Cercheremo di fare il meglio possibile per rialzare il nostro livello".

