LIVE TMW - Lazio, Inzaghi: "Correa è uno dei rigoristi. Emozionato per Sinisa"

© foto di www.imagephotoagency.it

Al termine di Bologna-Lazio 2-2 nella sala stampa del Dall'Ara sta per presentarsi il tecnico dei biancocelesti Simone Inzaghi

17:25 inizia la conferenza stampa di Inzaghi.

Partiamo dal rigore di Correa. Ha deciso lei che doveva tirarlo lui?

"Il nostro rigorista è Immobile. Quando non c'è abbiamo tre ragazzi che si allenano per sostituirlo. In quel momento lì Correa si è preso la responsabilità, aveva tanta voglia e gliel'ho lasciato calciare. Peccato per i tre punti non presi. Abbiamo pareggiato contro una squadra forte ma andiamo a casa con rammarico".

Correa aveva sbagliato un gol poco prima

"Con il senno di poi vale tutto. Non c'è mai una spiegazione giusta. Ribadisco: Correa è uno dei rigoristi e mi aveva dato rassicurazioni in allenamento".

È soddisfatto della prova?

"Il primo tempo avremmo dovuto difendere meglio. Loro hanno fatto bene ma noi dobbiamo analizzare bene i due gol presi. Sicuramente chiudiamo questo mini ciclo di partite con grandi prestazioni ma con una quantità di punti che non mi soddisfano per quello che la squadra che ha fatto".

Meglio nella ripresa?

"Penso che sia dovuto al ritmo tenuto dal Bologna, che sarebbe calato nel secondo tempo. Nel primo ha fatto un'ottima gara e ci ha messo in difficoltà. Dopo l'espulsione siamo stati ordinati e potevamo portare a casa l'intera posta".

È stato semplice togliere Immobile?

"Ciro aveva giocato 90 minuti giovedì sera e ho tenuto Correa che aveva più freschezza: credo che la scelta abbia pagato".

Quanto le ha fatto piacere vedere Mihajlovic?

"È stata la cosa migliore della giornata, non me l'aspettavo. È stato tutto molto emozionante. Non ci siamo potuti abbracciare ma è come se l'avessimo fatto. Lo conosco, so che uscirà alla grandissima dalla battaglia".

17:31 termina la conferenza stampa di Inzaghi.