LIVE TMW - Lazio, Inzaghi: "Daremo tutto con la Juve. Caceres voleva giocare"

14.14 - Finisce qui la conferenza stampa di mister Inzaghi.

Sul bilancio del girone d'andata: "Eccetto la Juve, tutti hanno fatto meno punti dello scorso anno. Il girone di ritorno rinizia per noi con partite importanti, ma abbiamo bisogno di punti e siamo pronti a fare del nostro meglio".

Su Cristiano Ronaldo: "Sarà un osservato speciale domani. Lo considero il più forte giocatore al mondo insieme a Messi e in Italia è riuscito a integrarsi in pochissimo tempo. Sta facendo molto bene alla Juve, servirà attenzione".

Su chi ha giocato meno: "Ci aspettano tante partite e proverò a utilizzare tutti i calciatori a mia disposizione".

Su cosa evitare domani: "Come ho detto prima, la cosa più importante sta nelle motivazioni e nell'approccio. La Juventus tende sempre a fare dei primi 15-20 minuti a ritmo elevatissimo, oltre a essere una squadra formidabile. Dovremo indirizzare gli episodi verso di noi con testa, cuore e gambe".

Sul possibile reintegro in lista di Basta: "Ha delle situazioni di mercato, non so ancora cosa succederà. Se rimarrà a Roma, faremo comunque di tutto per reintegrarlo".

Sulla cessione, per ora saltata, di Lukaku: "Sa che è un giocatore per me importante. A inizio settimana ha manifestato il desiderio di giocare con continuità tutte le domeniche, abbiamo deciso quindi di darlo in prestito, ma so che ci sono state delle complicazioni per il suo trasferimento al Newcastle. Da domani Lukaku tornerà quindi al 100% con noi, giocandosi una maglia coi compagni da qui a giugno".

Sull'addio di Caceres: "Io voglio giocatori entusiasti di rimanere qua. Poi, essendo stato giocatore, so che tutti vogliono giocare sempre. Purtroppo non sono riuscito a dare una maglia da titolare fisso a Caceres. Lui non ha mai creato problemi, ha sempre dato tutto e non posso rimproverargli nulla. Mi ha chiesto di giocare di più e, quando arriva la Juve, nessuno al mondo può dire di no. Gli auguro tutto il bene possibile".

Sul ko di Napoli: "Avremmo voluto fare meglio. Nel primo tempo abbiamo fatto troppo poco, siamo cresciuti nella ripresa e direi che fin quando siamo stati in parità numerica abbiamo fatto bene".

Su Correa: "Lo reputa una nostra risorsa molto importante. Probabilmente domani giocherà dall'inizio, ha ottime qualità tecniche ed è un ragazzo generoso e positivo. Si è inserito bene nella Lazio, ci aiuterà senz'altro contro la Juve e contro le prossime avversarie".

Sulla formazione di domani: "Abbiamo diverse possibilità, possiamo giocare con la difesa a quattro o a tre. Ieri non avevo Patric, che ha accusato un problema che rivaluteremo oggi. Credo che possa recuperare. Al di là del modulo, comunque, conteranno le motivazioni della squadra".

Sulla partita con la Juventus: "Dovremo fare una partita importante contro la squadra più forte d'Italia e una delle migliori in Europa. Ci servirà una prestazione di livello, cosa che abbiamo già fatto in passato. I ragazzi hanno lavorato bene in settimana. Dovremo giocare con testa, cuore e gambe, tirando fuori tutto il possibile".

14.02 - Prende la parola l'allenatore biancoceleste.

È tutto pronto per la conferenza stampa di Simone Inzaghi, alla vigilia del big match di campionato in programma domani sera all'Olimpico con la Juventus. Segui come di consueto il LIVE testuale su TMW!