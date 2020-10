live Lazio, Inzaghi: "Dobbiamo essere motivati. Reina può giocare, dubbio Milinkovic"

Confermarsi dopo la bella vittoria con il Borussia Dortmund e dare un segnale anche in campionato. Domani sera all'Olimpico la Lazio di Inzaghi ospiterà il Bologna per la quinta giornata di Serie A. Per approfondire i temi della gara, alle 14 il tecnico bianccoeleste si presenterà in conferenza stampa a Formello. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com!

Ore 14.01 - Comincia la conferenza stampa di Inzaghi:

Che indicazioni arrivano dalla squadra?

"Mercoledì abbiamo fatto una grande gara, mentre tre giorni prima ne avevamo fatta un'altra. È una questione di motivazioni, che per chi gioca alla Lazio non devono mai mancare. Con il Dortmund abbiamo giocato con cattiveria e determinazione".

Pensa al turnover? Può giocare Reina?

"Vedremo l'allenamento di oggi, ieri abbiamo fatto poco con chi aveva giocato martedì. Dovrò valutare, l'importante è il recupero mentale. La testa ti fa fare grandi prestazioni. Reina l'ho voluto fortemente, è un portiere affidabile. C'è la possibilità che possa giocare, farà rifiatare Strakosha quando ce ne sarà bisogno".

Akpa Akpro è pronto per giocare titolare?

"È un giocatore arrivato in estate con grande umiltà. Ha lavorato ogni giorno al massimo per conquistarsi il posto. Uno che ha giocato in Champions può scendere in campo anche domani. Contro il Bologna sarà una gara insidiosa, la squadra rossoblù ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato".

Il Bologna non vi lascerà giocare:

"Ci siamo incontrati tante volte con Mihajlovic. Dovremo fare la nostra partita, con le caratteristiche che abbiamo visto martedì. Dovremo aiutarci l'uno con l'altro, sarà una gara molto impegnativa".

Sulla difesa:

"Martedì Luiz Felipe ha giocato dopo 35 giorni con un solo allenamento sulle gambe. Hoedt conosceva già il sistema e i compagni, con il Dortmund è entrato bene. Vavro sta ritrovando la condizione, ma sono tre giorni che non lo vedo per un problema intestinale. Giochiamo ogni tre giorni ed è una cosa bella, ma abbiamo bisogno di tutti per avere le rotazioni complete".

Le condizioni di Milinkovic?

"Ha preso una botta martedì che l'ha costretto al cambio. Ieri non si è riuscito ad allenare, oggi vedremo. Deciderò se impiegarlo dall'inizio o a gara in corso. Dovremo vedere le condizioni di Pereira, Cataldi e Armini".

La Lazio sottovaluterà il campionato?

"No, assolutamente. Sappiamo che le prestazioni in Champions passano attraverso il campionato, in cui dobbiamo fare punti".

Come procede l'inserimento di Muriqi? Può giocare subito?

"Penso di sì, in attacco ho la fortuna di avere tutti a disposizione. Muriqi e Caicedo martedì hanno aiutato tantissimo la squadra, è importante anche chi entra a gara in corso. Immobile e Correa sono stati straordinari, gli altri due hanno fatto lo stesso quando sono entrati. Vedrò l'allenamento di oggi, deciderò dopo la seduta chi giocherà dall'inizio e chi entrerà dopo".

Ore 14.12 - Finisce la conferenza stampa di Inzaghi.