LIVE TMW - Lazio, Inzaghi: "Dobbiamo solo fare un applauso ai miei ragazzi"

© foto di Federico Gaetano

Al termine della sfida dell'Olimpico contro il Marsiglia, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi prende la parola in conferenza stampa. Segui il LIVE di Tuttomercatoweb.com!

Sulla qualificazione: "I ragazzi sono stati bravissimi, sia nel primo che nel secondo tempo. Abbiamo rispettato un grande avversario, che l'anno scorso è arrivato in finale e che si è rinforzato. Abbiamo sbagliato poco o nulla, concedendo forse un po' di palleggio ma era stato messo in preventivo. Arrivare ai sedicesimi, per il secondo anno di fila, in un girone difficile, con due giornate di anticipo è un grande risultato. Bisogna soltanto fare un applauso a questi ragazzi"

Sulla prova di Milinkovic-Savic e sulle condizioni di Caicedo: "Milinkovic è entrato molto bene, facendo 25' buoni come gli avevo chiesto io. Caicedo ha avuto un problema all'adduttore, dobbiamo valutarlo per domenica col Sassuolo. E' a forte rischio la sua presenza, peccato perché è importante per noi e stava rendendo bene".

Sulla lotta per il primo posto nel girone: "Il primo posto sarebbe molto bello e importante. Ma abbiamo trovato un Eintracht che sta facendo un percorso netto e si è trovato contro di noi al 49' con due uomini in più. Siamo qualificati, ma anche nelle ultime due partite giocheremo nel migliore dei modi. Vedremo poi cosa accadrà".

Sul percorso in Europa League: "Dobbiamo ragionare partita dopo partita. I ragazzi sono stati bravi e col Francoforte, senza quegli episodi, sono convinto che sarebbe finita diversamente. Intanto volevamo fortemente passare questo turno e l'abbiamo fatto".