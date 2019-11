LIVE TMW - Lazio, Inzaghi dopo il ko: "L'arbitro ha condizionato la partita"

Fonte: inviato allo Stadio Olimpico di Roma

21.20 - Di seguito la conferenza stampa di Simone Inzaghi, al termine della partita persa contro il Celtic che costerà alla Lazio con ogni probabilità la prematura eliminazione dall'Europa League.

Lazio eliminata?

"Probabilmente sì, abbiamo ancora qualche speranza. Ma gli scozzesi hanno vinto due volte con noi e possono battere anche il Cluj. Noi pensiamo a vincere. C'è rammarico, abbiamo perso una partita difficile da digerire. C'erano dei giocatori con qualche problemino fisico e andavano spinti. Giocatori che non avrei schierato se la gara non fosse stata così importante".

Cosa non è andato questa sera?

"Dopo l'1-0 avremmo dovuto spingere con maggior insistenza per il secondo gol. Poi ci si mettono gli avversari, il portiere, l'arbitro. Che ha condizionato la partita perché non ha dato un chiaro rigore a Immobile. Poi con 23 tiri a 10 per noi dovevamo vincere".

Al di là degli episodi cosa rimprovera alla squadra?

"Oltre a non aver fatto il secondo gol i due gol loro sono figli di nostri errori individuali gravi".

Cambiano i giudizi sui calciatori come Jony e Berisha?

"Penso di no, penso che hanno fatto quello che gli avevo chiesto. E individuare un colpevole o un altro non va bene. Berisha era entrato con lo spirito giusto, ha fatto un errore individuale al quale i compagni di squadra potevano rimediare".

21.28 - Termina la conferenza stampa di Simone Inzaghi.