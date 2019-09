LIVE TMW - Lazio, Inzaghi: "Dovevamo essere primi. Rigore cercato da Dzeko"

Premi F5 per aggiornare la diretta!

20.11 - Finisce il derby della Capitale con il pareggio per 1-1. Se alla Roma può andar bene il punto conquistato, lo stesso non possiamo dire della Lazio che ha colpito anche 4 legni ed è apparsa più organizzata dopo lo svantaggio iniziale di Kolarov. A breve la conferenza stampa di Simone Inzaghi

20.45 - Inizia la conferenza stampa di Inzaghi

Sulla partita

"C'è amarezza per il risultato. Con il loro vantaggio si sono abbassati e siamo stati bravi a reagire. Un derby con 4 pali non lo ricordo"

Perché il cambio di Milinkovic?

"Cambio tattico. Parolo ha fatto bene, ha preso una traversa e ha fatto tanto. Alla fine ci siamo salutati senza problemi. Finché c'è un allenatore che decide si dice poi se il cambio è stato fatto bene o no. Ci deve essere del rammarico per oggi. Non sono felice. Lo si dice quando non si vince e io volevo portare a casa la vittoria".

Una prova così aumenta l'autostima del gruppo?

"Sono due prove che danno autostima. Dovevamo avere sei punti e stare in testa alla classifica. Difficilmente ho visto Fonseca far abbassare la sua squadra, ma come ha detto lui è stato merito nostro. Forse avremmo potuto usare più Lazzari"

Sul rigore

"Secondo me è stato cercato e trovato. Ci dobbiamo adeguare e dobbiamo capire che con un cross in area non possiamo stare con le braccia aperte".

20.49 - Termina la conferenza stampa