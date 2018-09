LIVE TMW - Lazio, Inzaghi e il derby: "Quattro punti ora non significano nulla"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

13.55 - È il weekend del derby nella Capitale, una sfida a cui la Lazio arriva in salute dopo quattro vittorie consecutive. A breve il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi prenderà la parola in sala stampa per presentare la stracittadina dell'Urbe.

14.01 - Ecco Inzaghi in sala stampa: "Sappiamo che il derby è una partita a sé. Abbiamo avuto pochissimo tempo, da un certo punto di vista può essere un male, ma anche un bene: la Roma ha lo stesso tempo. E in generale abbiamo meno tempo per accumulare stress".

Crede a una Roma in difficoltà?

"No, siamo a inizio campionato. Può essere un momento, ora vengono da una vittoria e vorranno fare una grande partita".

Cosa vogliono dire i punti di vantaggio?

"Che dobbiamo continuare su questa strada, senza fermarci: il campionato corre velocemente".

Quanto vale il derby per le vostre ambizioni?

"È una partita importantissima per noi e per i nostri tifosi. Vogliamo dare continuità alla nostra striscia, fermo restando che incontreremo una grande squadra e che la differenza possono farla la gestione dello stress. I ragazzi dovranno avere la fame giusta".

Che gara si aspetta dalla Roma?

"Contro Bologna e Frosinone hanno giocato in modo diverso. Noi siamo pronti a entrambi i moduli, possono giocare anche col 4-3-3 ma siamo pronti a tutti i moduli".

Teme più una sconfitta o ha più speranza di vincere?

"Senz'altro vincere: per noi sarebbe una grandissima cosa, darebbe seguito ai nostri risultati, aumenterebbe la nostra autostima. Sarà la settima giornata: per fare bilanci è presto. Noi abbiamo avuto un momento complicato a inizio di campionato, ora ce l'ha la Roma. Ma quattro punti ora non vogliono dire nulla".

Come stanno Luiz Felipe e Radu?

"Penso che domani, a eccezione di Lukaku, dovrei avere tutta la rosa a disposizione. Radu ha fatto l'allenamento completo con buone sensazioni. Luiz mancava dal 18 agosto, aveva fatto solo un allenamento e mezzo, ha fatto 75 minuti molto buoni".

Crede che il gap si sia colmato?

"Forse sulla carta è rimasto. Ma noi vogliamo azzerarlo: sappiamo che tutte le squadre di vertice si sono rinforzate. Io però sono contento della mia Lazio: abbiamo inserito giocatori che ci aiuteranno, come è successo in questa settimana. A Udine è stata una gara molto dispendiosa, ho bisogno di usare tutti e tutti mi stanno dando buone risposte".

Su Rocchi.

"Penso che sia una garanzia, ha già fatto tanti derby e ha arbitrato il mondiale".

La Lazio parte favorita?

"Nel derby non esistono favoriti. Io penso che la differenza la farà la gestione dello stress e la fame che la squadra metterà in campo".

Su Di Francesco.

"Ho grandissima stima, so quanto è difficile allenare a Roma. L'anno scorso ha fatto benissimo, sarà una difficoltà in più perché hanno un allenatore bravissimo che ha avuto la mia stessa fortuna di essere giocatore prima e quindi è facilitato".

Di Francesco ha definito il derby la partita della vita.

"Io penso che sia una partita a parte rispetto al resto del campionato. I tifosi da prima del ritiro ci dicono che il derby lo aspettano, dall'anno scorso quando è finito 0-0 ed è stato un ottimo derby. Noi venivamo dalla sconfitta di Salisburgo, loro avevano battuto il Barcellona. Bisogna arrivarci al meglio, i miei ragazzi sanno cosa vuol dire un derby".

Cosa cambia tra giocare e allenare in un derby?

"Io penso che questo sia il derby in cui c'è meno tempo per accumulare stress. Bisognerà cercare di prepararlo nel migliore dei modi, senza perdere energie mentali che saranno importanti".

La preoccupa la fase critica della Roma?

"Sappiamo che è una squadra molto organizzata e aggressiva, dovremo essere bravi nella gestione della palla, sapendo quando tenerla e quando mandarla avanti. Partite del genere si decidono sui singoli episodi, dovremo essere bravi nel farli volgere a nostro favore".

Ha chiesto a Pippo come si batte la Roma?

"Ha fatto un'impresa col suo Bologna, sono stati molto bravi. Abbiamo analizzato la partita, la Roma ha giocato col 4-3-3 mentre poi ha giocato con un altro modulo. Sapendo che hanno fatto giocare sia De Rossi che Nzonzi e hanno fatto riposare Cristante, possiamo immaginare lo schieramento della Roma, simile a quello visto contro il Bologna".

Come procede la gestione dello stress, anche a livello fisico?

"Potrò dirlo dopo l'allenamento di oggi. Chi non ha giocato a Udine mi ha dato ieri ottime conferme, gli altri li rivedrò oggi in campo. Sulla carta l'unico indisponibile dovrebbe essere Lukaku".

Correa potrebbe essere il giocatore adatto per dare fastidio?

"Io penso che tutti gli uomini che ho possano essere uomini derby. Il singolo non vince il derby, è il gruppo che ti fa fare grandi imprese e ti fa vincere. Io ho un grande gruppo".

Quant'è la voglia di vincerlo visto che l'anno scorso non ci siete riusciti? E quanto vi può dare considerato che l'anno scorso dopo la doppia impresa con la Juventus i confronti diretti non sono andati benissimo?

"Come ho detto prima vincere un derby significherebbe tanto. Per i nostri tifosi e per la società, ma anche per la spinta in più. L'anno scorso penso che siamo stati gli unici ad avere battuto la Juventus, poi nel derby di ritorno era un momento complicato che i ragazzi hanno interpretato al meglio".

Cosa teme di più della Roma? Hanno perso Alisson, Nainggolan e Strootman.

"Hanno fatto dei cambiamenti, hanno perso giocatori importanti e ne hanno presi altri. Stanno avendo qualche problema, ma sono momenti del campionato: ci siamo passati noi e ora ci passa la Roma, che mercoledì ha fatto un'ottima vittoria che ha dato certezze. Temo tutto: i singoli, il gruppo e soprattutto l'allenatore. Ha dato un'ottima impronta, dovremo essere bravi a far sì che siano meno organizzati del solito".

Come si spiega il poco afflusso dei tifosi?

"Penso che alla fine risponderanno come sempre. Io posso solo ringraziarli: a Empoli siamo arrivati col pullman allo stadio e abbiamo trovato sul piazzale oltre duemila tifosi ad aspettarci. Venivamo da due sconfitte e una vittoria col Frosinone. Da 20 anni sono alla Lazio, i tifosi non mi hanno mai tradito e anche domani ci faranno sentire a casa (la Lazio sulla carta gioca in trasferta, ndr)".

Si conclude qui la conferenza stampa di Simone Inzaghi.