LIVE TMW - Lazio, Inzaghi: "E' stata una grande cavalcata. Ko che ci servirà"

Dopo il clamoroso ko contro il Salisburgo che ha estromesso la Lazio dall'Europa League, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi prende la parola in conferenza stampa direttamente dalla Red Bull Arena. Segui il LIVE di TuttoMercatoWeb:

Sul clamoroso ko: "Una squadra che vuole andare in semifinale non può prendere il pareggio dopo 30 secondi e poi 3 gol in 4 minuti. Prendere 4 gol in 18 minuti complessivi non va bene. C'è sicuramente rammarico, ma bisogna mettercelo alle spalle. È stata una bella cavalcata, ma non ce l'abbiamo fatta. Ora dobbiamo recuperare energie perché domenica c'è una partita importante come il derby".

Sul cambio di Basta: "Basta non stava bene, gli ho detto di tenere duro ma poi stavamo perdendo qualche metro. Con l'inserimento di Lukaku pensavo di recuperarli. E' andata male, complimenti al Salisburgo ma ripeto: non si possono prendere 4 gol in 18 minuti".

Sui motivi del crollo: "L'1-1 ha rimesso in partita il Salisburgo e la loro tifoseria. Ci sono state episodi sfortunati, ma dovevamo riuscire ad andare in semifinale. Stasera non abbiamo nulla da recriminare, visto che abbiamo preso 4 gol".

Sullo spirito attuale in vista del derby: "Ci saranno sicuramente due spiriti differenti. In Europa abbiamo sbagliato 20 minuti, ma qui nessuno ti perdona. Bisogna però voltare pagina e pensare da subito a domenica".

Sull'ingresso di Felipe Anderson: "Ad un certo punto abbiamo perso lucidità. Luis Alberto e Milinkovic stavano facendo un'ottima gara, ma ho dovuto sacrificarne uno per inserire Felipe Anderson. Con l'eventuale 2-1 per noi sulla nostra ripartenza sarei stato il più bravo del mondo, invece è succeso l'opposto e ora è giusto che ci siano critiche. Forse era scritta l'eliminazione: abbiamo avuto molto più occasioni di loro, visto che in due tiri e mezzo hanno fatto 4 gol".

Ancora sui gol subiti in pochissimi minuti: "Non mi è mai capitato, né da giocatore né da allenatore. Servirà da lezione a me e ai miei giocatori. Dispiace non aver regalato la semifinale ai nostri tifosi che ci hanno seguito con molto calore".