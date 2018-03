LIVE TMW - Lazio, Inzaghi: "E' un momento così, serve fare di più"

Diretta su TuttoMercatoWeb.com. Premere F5 per aggiornare la pagina!

© foto di Federico Gaetano

15.15 - Archiviata l'Europa League e la delusione derivante dal 2-2 contro la Dinamo Kiev, per Simone Inzaghi è già tempo di riflessioni sulla gara di campionato di domani, che opporrà la formazione biancoceleste al Cagliari di Diego Lopez. A breve le dichiarazioni dell'allenatore capitolino sulle colonne di TMW, per la nostra diretta scritta: "E' un momento importante della stagione, abbiamo tre partite molto importanti prima della sosta, quella di domani, quella in Ucraina e la sfida contro il Bologna. La squadra è appesantita dalla mancanza di risultato, veniamo da un primo tempo positivo contro la Dinamo, mentre nella ripresa dovevamo fare di più. Contro Milan e Juve avevamo fatto bene per tutta la durata della gara, mentre con la Dinamo ci siamo allungati ed è un momento così, ci tirano da 40 metri e ti fanno gol".

Hai parlato con de Vrij?

"Per quanto riguarda lui è un problema burocratico che si risolverà nel migliore dei modi senza nessun provvedimento".

C'è la possibilità di un cambio di modulo?

"Si fa sempre in tempo a cambiare, l'anno scorso non avevamo le certezze che abbiamo ora, siamo a buon punto in campionato in un posto dove nessuno ci vedeva all'inizio. Sono contento di sapere che se la Lazio non vince da tre giorni fa notizia. Abbiamo vinto un trofeo, contro la Juventus abbiamo sofferto una sconfitta immeritata, ci è stato negato un rigore netto ricordo. Ora però testa a Cagliari, servirà una gara importante contro una squadra in salute".

Si aspetta di trovare un ambiente scosso?

"Il Cagliari lo abbiamo visto nelle ultime gare, colgo l'occasione per porgere sentite condoglianze ai cari di Astori, sappiamo che troveremo una squadra ben allenata da un tecnico che conosco e che ha avuto più tempo di noi per preparare la sfida. Dovremo dare tutti il 120%, solo così possiamo tornare a Roma con un risultato positivo".

Immagini una Lazio senza Immobile nelle prossime tre?

"Domani di certo giocheranno Parolo e Luis Alberto, che hanno riposato. Di certo domani chi giocherà dovrà dare tutto".

Come mai non hai puntato sui giocatori che ti hanno portato fino a qui giovedì?

"Murgia a Sassuolo aveva fatto benissimo e meritava la conferma. In questo momento Milinkovic-Savic, Luis Alberto e Felipe Anderson non possono giocare insieme per una questione di equilibrio e ho deciso così. Prima aveva riposato Milinkovic-Savic, poi Felipe e giovedì è toccato a Luis Alberto".

Non hai citato Lulic: è recuperato?

"Caceres e Marusic non sono convocati. Lulic ha perso liquidi per l'influenza, domani ci parlerò e vediamo se sarà in grado di giocare".

Per la corsa Champions, quanto conta questa partita?

"Abbiamo nelle corde queste partite, ne abbiamo fatte tantissime ma le abbiamo volute, chiedo solo ai miei di fare tanta attenzione perché il Cagliari in casa dà il meglio di sè stesso".

15.42 - Termina qui la conferenza stampa del tecnico Simone Inzaghi.