LIVE TMW - Lazio, Inzaghi: "Fatto discretamente, ma zero punti"

Sulla partenza lenta. "Dovuta anche alle avversarie che abbiamo avuto. Qualche problema l'abbiamo riportato dal finale di campionato, fermo restando che a parer mio è stata una grandissima cavalcata. Le aspettative si sono alzate, le squadre si sono migliorate. Le aspettative su di noi si sono alzate. Il sorriso e la spensieratezza ci sono sempre state, le vittorie aiutano ad aumentare l'autostima".

Sulla tattica. "Non ho idea di cosa possa fare il Frosinone, è una squadra organizzata, dovremo essere bravi a sfruttare le occasioni. Dovremo essere lucidi, ci chiuderanno ogni spazio".

Sui gol che mancano. "Arriveranno. Sono passate due partite, Immobile non aveva ancora segnato, abbiamo fatto 0-0 con la Spal. Sono tutti in crescita, li ho visti salire di condizione, si stanno allenando nel migliore dei modi".

Sui precedenti con Longo, tre vittorie per il frusinate. "Mi fa piacere ritrovarlo, è molto meticoloso e attento. Dovremo avere pazienza, avere testa, fare una gara importante".

Sull'Europa League. "C'è tempo, ora c'è il campionato... dovremmo giocarci il girone nel migliore dei modi. Con il sorteggio ci era andata bene, ma tutte le squadre che ci arrivano vuol dire che qualcosa hanno fatto. L'Eintracht ha vinto la Coppa, l'OM è arrivato in finale di Europa League, i ciprioti hanno eliminato il Basilea".

Su quello che è mancato. "Avevamo avuto l'abilità di vincere allo Juventus Stadium, dopo 41 vittorie consecutive nel loro stadio. Avremmo potuto fare meglio nel dopo gara, l'episodio non ci sta girando, ma dovremo fare tutti quanti di più".

Sulla partita di domani. "Dovremo avere il massimo rispetto, l'abbiamo avuto tutta settimana, l'abbiamo preparata molto bene. Rispetto ma con la convinzione che è una partita da vincere, che dovremo fare nostra".

Ancora sulle gare con Napoli e Juventus. "Sulle cose in cui posso fare qualcosa, sui calendari... non posso farci nulla. Posso capire il perché delle sconfitte contro Juventus e Napoli. Ci hanno fatto riflettere".

Sulle prime due sconfitte. "Non dobbiamo dimenticare come abbiamo finito l'anno scorso, probabilmente ci siamo portati qualche scoria dietro, il calendario non ci ha aiutato nel sorteggio. Vedo i ragazzi lavorare nel modo giusto, da domani dobbiamo ricominciare a muovere la classifica. Incontreremo un avversario per la sua partita".

Sul Frosinone. "Appuntamento da non sbagliare, le gare vanno preparate al 100%, abbiamo analizzato le sconfitte che abbiamo avuto. Le abbiamo affrontate con il modo giusto, con l'unico pensiero che si è fatto discretamente. Dovremo affrontare nel modo giusto".

