LIVE TMW - Lazio, Inzaghi: "Felipe e Luis Alberto possono giocare insieme"

Sul Liverpool che si allenerà a Formello: "Per noi è un onore ospitare una squadra blasonata come il Liverpool. Ci ha fatto richiesta dopo il sorteggio e abbiamo accettato volentieri. Speriamo capiti anche a noi in futuro. Era già successo 4-5 anni fa con il Manchester City".

Su Lukaku e Radu: "Lukaku si è allenato bene, mi ha dato buone sensazioni e domani vedremo. Radu sta bene e credo che giocherà dall'inizio".

Sul Torino di Mazzarri "Hanno cambiato modulo, si difendono a tre e gli esterni hanno ottima gamba".

Sugli aspetti che fanno la differenza: "Al di là del discorso tecnico-tattico, le motivazioni faranno la differenza da qui alla fine. Ce la metteremo tutta e speriamo che le nostre motivazioni siano più alte. Ma dovremo faticare contro chiunque. Dovremo mantenere la lucidità. Abbiamo dimostrato di poter essere sempre concentrati anche se abbiamo giocato tanto. Abbiamo tanti elementi che riescono a rimanere lucidi e concentrati sempre".

Sulle scelte di formazione: "Con Parolo fuori ci manca giocatore importante ma abbiamo avuto sempre qualche defezione. Lui è uno di quelli che non avrebbe dovuto giocare con la Samp, ha voluto esserci a tutti i costi e si è fermato. Problema non di poco conto, non so se ce la farà con l'Atalanta. È un grande professionista. Domani abbiamo tante opzioni, potrebbero giocare insieme Felipe Anderson e Luis Alberto o Lulic da mezzala".

Su Inter-Juve: "La guarderò, sarà una partita spettacolare. Ma tengo le forze per incidere sulla mia squadra e il gruppo".

Comincia la conferenza stampa di Inzaghi: "Domani dovremo fare una partita importante perché troviamo una squadra forte, che all'andata ha vinto in casa nostra. Conterà l'atteggiamento con cui scenderemo in campo, dobbiamo pensare che sia partita secca. Ho chiesto ai ragazzi di pensare alle nostre 4 partite, senza perdere la concentrazione guardando agli altri. Il nostro destino è nelle nostre mani: abbiamo un calendario complicato ma domani giocheremo pensando che sia una finale, contro una squadra composta da ottimi elementi e con un ottimo tecnico. Giocare dopo Inter e Roma cambia poco: dobbiamo guardare a noi stessi, non abbiamo forza per incidere sugli altri risultati. Dobbiamo lavorare sulla concentrazione e sulla voglia di vincere. Tutti hanno bisogno di vincere".

Vigilia di Torino-Lazio, match valido per il quartultimo turno di campionato. Tra poco parlerà il mister biancoceleste Simone Inzaghi. Seguite la diretta testuale della conferenza su TMW.