LIVE TMW - Lazio, Inzaghi: "Gli infortuni non sono un alibi. Leiva convocato"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia della trasferta di Marassi contro il Genoa, ha parlato in conferenza stampa per presentare la partita, con i biancocelesti che restano alle prese con diversi infortuni:

La formazione la fa la Paideia?

"Purtroppo è un momento così. Anche l'anno scorso ci siamo passati, a oggi abbiamo dieci giocatori che non possiamo portare che sono Wallace, Luiz Felipe, Bastos, Parolo, Milinkovic, Luis Alberto, Leiva, Berisha, Durmisi e Lukaku. Ho convocato solo Leiva, nonostante una caviglia gonfia, in disordine, un trauma dell'ultima partita. Domani vedrò se portarlo in panchina. Oggi non era in condizione per potersi allenare. Gli altri nove non sono in lista. Non può essere un alibi, andrà in campo una squadra competitiva contro un Genoa ostico".

Le cause degli infortuni?

"Non è fai semplice dare spiegazioni. Hanno influito le tante partite ravvicinate, l'anno scorso abbiamo avuto con 3 difensori infortunati su 5. Ora l'emergenza è allargata a tutta la rosa. Anche le altre squadre che hanno fatto le Coppe hanno avuto tanti infortuni. Dobbiamo superare questo momento, saranno partite importanti. Non deve essere un alibi, andiamo avanti con lo spirito giusto".

Ha parlato con la dirigenza sulla gestione dei calciatori?

"No, normale interrogarsi quando ci sono infortuni. In questo momento ce ne sono. La preparazione mia e dei preparatori è sempre stata la stessa, lavoro con lo stesso staff dalle giovanili, abbiamo sempre portato squadre in condizione fino alla fine della stagione. Ora le partite sono almeno 50 con tutte le competizioni, la settimana con l'inter è stata dispendiosa, abbiamo faticato anche a livello mentale. Speriamo di recuperarli al più presto. Siamo concentrati".

Cambiano gli obiettivi sui tre fronti?

"Non cambiano obiettivi. Vogliamo andare in fondo a tutte le competizioni. Andiamo a Siviglia con uno svantaggio, ora pensiamo al Genoa, poi alla Europa League".

Occasione per Badelj contro il Genoa?

"Penso di sì, sarà una gara importante. Sarebbe entrato col Siviglia non si fosse fatto male Bastos. Avrebbe giocato con Leiva come con l'Empoli. L'ho voluto fortemente, veniva dal Mondiale".

Ha convocato qualche giovane?

"Stamattina sono venuti 5 ragazzi. Verrà convocato solo Kalaj, sarà l'unico difensore in panchina. Gli altri saranno tutti impiegati. Vedremo se utilizzare Patric come terzo centrale o come esterno".

Può utilizzare il 4-3-3 con Neto davanti?

"Dobbiamo decidere se giocare a 3 o a 4. Sicuramente giocherà Patric dall'inizio. Davanti giocherà sicuramente Correa, poi Immobile sta sempre meglio. Ma domani mattina dobbiamo valutarlo nel migliore dei modi. Probabilmente avremo ancora bisogno di Caicedo e di Neto in corsa".

Cosa pensa del Genoa?

"Prandelli è un ottimo allenatore, lo stimo. Ora giocano col 4-3-3 o 4-4-2, hanno due attaccanti bravi come Sanabria e Kouame. Attaccano la profondità, dovremo fare attenzione".

Come stanno Lulic e Romulo?

"Lulic può fare la mezzala o il quinto, come Romulo. Posso alternarli, valuteremo domani mattina dopo il risveglio muscolare che affronteremo a Genova".