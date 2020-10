LIVE TMW - Lazio, Inzaghi: "Grande reazione. Immobile provocato da Vidal"

live Lazio, Inzaghi: "Grande reazione. Immobile provocato da Vidal"

È finita 1 a 1 la gara tra Lazio e Inter. Per commentare quanto accaduto all'Olimpico a breve è atteso in conferenza stampa Simone Inzaghi, tecnico dei biancocelesti. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com!

Ore 17.45 - Inizia la conferenza stampa: "Un punto non cambia tanto. Più del risultato sono contento della prova dei ragazzi, che hanno avuto un grandissimo cuore. Con la squadra n emergenza, abbiamo reagito a tre infortuni e all'espulsione di Immobile".

Sugli infortuni in difesa:

"Abbiamo delle problematiche, dovremo recuperare pedine e inserire dei nuovi giocatori. Abbiamo finito con Parolo difensore centrali, bisogna fargli i complimenti. Ha giocato un ottimo secondo tempo. Non ho parlato ancora con i medici, ma penso che Radu abbia accusato lo stesso problema di mercoledì. Bastos ha avuto un problema all'adduttore, mentre per Marusic si tratta di una distorsione".

Sull'espulsione di Immobile:

"È stato provocato. Ci dispiace perché potevamo fare di più con lui nell'ultima mezz'ora: purtroppo non lo avremo neanche per le prossime partite".

I nuovi acquisti?

"Sono convinto che con l'inserimento dei nuovi e il recupero di qualche infortunato. come Luiz Felipe, secondo me la Lazio farà un'ottima stagione, come ha sempre fatto negli ultimi anni".

Su Juve-Napoli e il possibile rinvio:

"Nelle scorse ore stavo pensando all'Inter. Chiaramente adesso si è creato un precedente. Quello che mi spaventa di più però non è il rinvio della partita, quanto la situazione legata al Coronavirus. Sono sicuro che le autorità saranno gestire bene ciò che accadrà".

La Lazio ha raccolto più punti da situazioni di svantaggio nell'anno solare:

"Non lo sapevo, sono soddisfatto. I ragazzi hanno messo il cuore oggi contro una corazzata come l'Inter".

Lazzari in Nazionale?

"Sono contento, è un ragazzo serio che si fa voler bene. Spero se la possa godere nel migliore dei modi".

Ore 17.52 - Finisce la conferenza stampa di Inzaghi.