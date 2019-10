LIVE TMW - Lazio, Inzaghi: "Guida è una sicurezza. Lukaku sarà utile"

Fonte: Dal nostro inviato al Franchi

Vittoria bella e pesante?

"Avevo chiesto una partita bella e di carattere ed è andata così. Abbiamo avuto poco tempo e stamani abbiamo fatto l'allenamento più importante. Abbiamo lavorato tanto al video. Ero molto sereno perché vedo la squadra come sta in campo e quello che propone, poi a volte non portiamo a casa cosa meriteremmo è qui che dobbiamo crescere".

Il rigore di Caicedo?

"Penso che Immobile l'abbia voluto lasciare a Caicedo perché è importantissimo. Quando c'è Immobile in campo deve tirare lui, però ci ho parlato e mi ha detto che si sentiva questo gesto".

Cosa pensa della rabbia di Montella per il fallo di Lukaku su Sottil?

"Già domenica con l'Atalanta non ne ho parlato. Noi col Var abbiamo fatto scuola due anni e mezzo fa. C'erano Guida in campo e Mazzoleni al Var che sono delle garanzie. Ero tranquillo in campo anche quando abbiamo ricevuto messaggi su un rigore sacrosanto su Lazzari che non è stato fischiato. Dovevamo pensare alla partita. In 12 partite abbiamo sbagliato tre mezzi tempi e i nostri punti non rispecchiano il nostro rendimento. Alla lunga i fatti ci daranno ragione".

Quanto pesa questa vittoria?

"Avevamo bisogno di una partita importante per muovere la classifica. Io ero abbastanza tranquillo perché vedo la squadra come si allena e come va in campo. Io mi faccio influenzare più dalle prestazioni che dai risultati".

Cosa pensa dell'inserimento di Lukaku che non giocava da mesi?

"Ho un ottimo rapporto con lui. Eravamo molto preoccupati per le operazioni alle ginocchia. Gli avevo detto che lo avrei inizialmente escluso per l'infortunio. Si è messo a lavorare con molta testa. Con l'Atalanta lo stavo già inserendo e per noi, se continua così può diventare importante".

