LIVE TMW - Lazio, Inzaghi: "Il manto dell'Olimpico è un problema, peccato"

13.50 - E' tutto pronto per la conferenza stampa di Simone Inzaghi. L'allenatore biancoceleste presenterà fra qualche minuto la gara contro il Milan di domani: per l'occasione la Lazio avrebbe l'opportunità di allontanare di ulteriore tre lunghezze l'avversario di giornata, già distanziato di un punto al momento in classifica.

Prime dichiarazioni sul Milan incerottato: "Sarà una partita per noi difficile, affrontiamo un Milan con qualche problema ma che scenderà in campo in undici. Sarà una grande partita, dovremo affrontarla nel migliore dei modi, sarà importante per noi e per la nostra classifica. Mi sarebbe piaciuto giocarmela con le squadre al completo, purtroppo non sarà così e avremo defezioni entrambe ma nel calcio moderno sappiamo che dobbiamo convivere con dei problemi sempre nel calcio moderno, tutte le squadre che fanno le coppe. E' difficile essere sempre al completo, serve essere bravi a scegliere i migliori".

Gli scontri con le grandi fino ad ora li avere persi tutti: vale più dei tre punti domani?

"Penso che siamo stati condannati da episodi ed errori individuali, da piccolezze, che non bisogna sbagliare in certe partite ma credo che le grande sfide siano nelle nostre corde altrimenti non avremmo vinto una Supercoppa e allo Juventus Stadium. Abbiamo analizzato e sappiamo di essere quarti e di aver passato come unica italiana il girone di Europa League, sono felice della settimana dei mie ragazzi".

Rischierebbe Leiva col Sassuolo col senno del poi?

"Abbiamo Leiva sicuramente out per il Milan e Durmisi oggi si è allenato dopo tre giorni di influenza, Caicedo ha fatto un allenamento e mezzo in squadra, spero di averli a disposizione. Per quanto riguarda Leiva sono contentissimo di averlo fatto giocare col Sassuolo, purtroppo nell'allenamento di giovedì ha avuto un problemino e gli ha procurato un po' di edema nel punto infortunato a Marsiglia quindi abbiamo deciso di non utilizzarlo domani, ma nessun rimpianto".

Bedelj come lo ha ritrovato dopo la Nazionale? E' pronto?

"Purtroppo nella sosta non l'ho avuto ma sta bene, così come si è allenato bene Cataldi, dovrò fare una scelta così come dovrò farla negli altri reparti".

Quanto saranno importanti i raddoppi dei centrocampisti sugli esterni offensivi del Milan?

"Il Milan ha grandissimi campioni, non c'è Higuain e gioca Cutrone, al posto di Biglia giocherà Bakayoko, sugli esterni hanno ottimi giocatori, sicuramente dovremo saperli limitare dove hanno più qualità".

Luis Alberto ha superato il problema di pubalgia? Sarà titolare domani?

"Ha buone possibilità, come Correa. Hanno lavorato benissimo entrambi in questa sosta, oggi Caicedo si è allenato bene e ho dei giocatori di attacco diversi che è un grandissimo vantaggio. Correa è una grandissima risorsa, che domenica a Sassuolo per poco non mi ha fatto vincere la partita, come a Parma. Gli è stato fischiato un fuorigioco che probabilmente col VAR non sarebbe stato fischiato e oggi avremmo due punti in più".

Patric o Marusic sulla destra? Caceres come mai non viene impiegato?

"Si è letto e si è scritto di tutto, ma Caceres l'ho voluto io alla Lazio e quando impiegato ha sempre fatto bene, ha la mia stima, sa che il turno arriva per tutti, tornerà a giocare molto presto. Per quanto riguarda l'esterno destro decideremo domani con tranquillità".

Viste le tante assenze ti aspetti un Milan che si baserà sulla ripartenza?

"Lo abbiamo incontrato tante volte l'anno scorso, il Milan è una squadra corta con un ottimo allenatore. Ha una ottima media punti, è un grandissimo motivazione ma al di la di questo organizza molto bene la squadra e in difesa sono sempre accorti. Ci aspetteranno e lo sappiamo, noi dovremo fare la partita senza subire le ripartenze".

Hai timore per la tenuta del terreno vista la gara di rugby di oggi?

"Sono un appassionato dello sport, ma la mia preoccupazione è per il campo dell'Olimpico, mi dispiace. Sia noi che la Roma abbiamo tante partite ma rispetto ai miei tempi il manto è peggiorato ed è un peccato, perché meriteremmo di meglio. Avere il rugby a Roma è un vanto e so che gli addetti faranno di tutto per darci un manto all'altezza".

Cosa serve domani di più? Potrebbe chiarire il quadro su Luis Alberto?

"La motivazione farà la differenza, la settimana di allenamento è stata ottima. Luis Alberto non salta un allenamento da un mese, ha fatto una partita di sacrificio a Reggio Emilia, sul gol di Parolo ha fatto la differenza, ma Correa ha altrettanto lavorato bene. Per quanto riguarda gli attaccanti sono soddisfatto, due domani partiranno dall'inizio e altri due partiranno a Cipro, gioca chi mi dà garanzie".

Come sta Milinkovic-Savic dopo il problemino manifestato in Nazionale?

"Ha recuperato bene, martedì si è aggregato subito al gruppo e speriamo che domani sia un grande protagonista, lo vedo in netta crescita perché anche a Reggio Emilia ha avuto media e valori molto buoni. Vogliamo mantenere il quarto posto e come ho detto sono felice di tutto quello che hanno fatto i ragazzi in settimana".

14.17 - Terminata la conferenza stampa di Simone Inzaghi da Formello.