LIVE TMW - Lazio, Inzaghi: "Immobile, Caicedo e Correa sono intoccabili"

16.57 - La Lazio riparte dopo il derby con la Roma di domenica scorsa e vince 5-1 contro la Spal. Partita mai messa in discussione con Immobile che la sblocca dopo pochi minuti. Tre punti importanti che proiettano la squadra biancoceleste un punto sopra l'Inter in attesa della gara della squadra di Conte di questa sera. Queste, invece, le parole di Simone Inzaghi nella consueta conferenza post partita:

A chi diceva che la squadra era stanca cosa dici?

"Non mi sembra stanca. Abbiamo giocato bene e sviluppato facendo diventare una partita semplice quando non lo era".

Sull'attacco della Lazio

"Problemi ne abbiamo pochi per quanto riguarda lo sviluppo del gioco. Abbiamo qualche problema perché l'infortunio di Correa ci ha accorciato le rotazioni soprattutto in una settimana in cui abbiamo tre partite. Caicedo è stato straordinario perché non era al meglio. Giroud ci avrebbe aiutato, ma Caicedo, Immobile e Correa sono intoccabili".

Dove deve guardare la Lazio: avanti o dietro?

"Dobbiamo essere lucidi e razionali. Non dobbiamo ascoltare cosa dicono fuori e dobbiamo cercare di migliorarci sempre e guardare cosa succede davanti e dietro".

Con Caicedo hai un'arma di gioco diversa...

"Lui si sta meritando tutto il bene della gente, dello staff e della società. Sta dando il fritto, la società è stata bravissima a blindarlo. Per me è fondamentale, è generoso, amato da tutti i compagni. Si fa trovare sempre pronto, sta facendo qualcosa di straordinario".

