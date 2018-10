LIVE TMW - Lazio, Inzaghi in conferenza: "Ho già in mente la formazione"

Fonte: Dal nostro inviato a Francoforte

© foto di Federico Gaetano

Vigilia di Europa League per la Lazio di Simone Inzaghi, attesa domani dalla sfida della Commerzbank Arena contro l'Eintracht Francoforte. A prendere la parola in conferenza stampa è il tecnico biancoceleste. Segui il LIVE di Tuttomercatoweb.com!

Sulla reazione dopo il ko nel derby: "Sicuramente domani dovremo fare una partita di cattiveria e di carattere. Giochiamo contro una squadra fisica e organizzata, con un pubblico straordinario. Avranno lo stadio esaurito, tutti dalla loro parte. Noi avremo i nostri. Ma l'unico mio problema adesso è dimenticare il derby. Lo scorso anno abbiamo incontrato il Vitesse, quest'anno l'Eintracht, che è di tutt'altro livello".

Sulla possibile mancanza di cattiveria: "Quando analizzo una partita guardo sempre i pro e i contro. Quello che è stato, è stato. La partita non è stata persa tatticamente, volevamo essere aggressivi e segnare nei primi trenta minuti. Avendo più fame e cattiveria gli episodi sarebbero potuti andare diversamente. Non è vero che abbiamo preso gol su ripartenza, ma su tre palle inattive. L'atteggiamento non mi è andato giù, anche se il principale responsabile sono io. Però i calciatori si sono fatti un esame di coscienza e sanno dove migliorare".

Sul possibile turn-over in vista della Fiorentina: "Ho già nella mia testa ma i miei giocatori ancora non lo sanno, sarebbe scorretto comunicarla adesso. La testa però è sempre e solo all'Eintracht alla Fiorentina penseremo solo da venerdì mattina".

Ancora sulla formazione: "Penso che le scelte vengano fatte in base al tipo di recupero dei giocatori rispetto all'ultima gara giocata. Sceglierò la formazione migliore per affrontare una squadra forte. Non possiamo sbagliare perché il girone non è come quello dell'anno scorso in cui eravamo stati un po' più fortunati".

Sull'importanza dell'Europa League: "L'anno scorso abbiamo messo tutto quello che avevamo per conquistare l'Europa. Faremo lo stesso anche in questa stagione. L'orario delle 15 contro la Fiorentina domenica? Dispiace, servirebbe un po' più di attenzione nei nostri confronti, così come per il Milan. L'anno scorso non ci era mai successo".

Sul derby perso contro la Roma: "Siamo tutti quanti arrabbiati perché sappiamo di aver perso un derby importante. La classifica è buona, è difficile ma dopo aver analizzato il ko bisogna lasciarcelo alle spalle. Per molti dei miei giocatori domani ci sarà un'altra opportunità per dimostrare il valore da parte dei miei ragazzi".

Sull'Eintracht: "E' una squadra ottima, ben allenata e con degli attaccanti fisici ma anche rapidi come Jovic e Rebic. Dovremo stare attenti anche al gioco aereo perché in difesa ci sono alcuni elementi temibili e molto fisici".

18.53 - Termina la conferenza stampa d Simone Inzaghi.