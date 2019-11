LIVE TMW - Lazio, Inzaghi: "La Champions per alzare l'asticella"

PREMERE F5 PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Rialzare subito la testa - dopo il ko europeo col Celtic - per rimanere in zona Champions e arrivare alla sosta raggiungendo la 4° vittoria consecutiva in A. Questo l'obiettivo della Lazio, che domani ospiterà all'Olimpico il Lecce (ore 15.00) dell'ex Fabio Liverani. A breve, presso la sala stampa del centro sportivo di Formello, è atteso mister Simone Inzaghi, che alle 14.30 presenterà il match nella consueta conferenza della vigilia.

Ore 14.31 - Inizia la conferenza stampa di Inzaghi:

Come è passata la nottata dopo Celtic?

"Ci dispiace, abbiamo perso in modo immeritato. Bisogna però guardare avanti e alla partita di domani, che sarà molto importante. Contro il Celtic abbiamo speso molto, è stato un incontro molto fisico. Veniamo da 3 vittorie consecutive in campionato, domani abbiamo una grande occasione ma il Lecce ha creato insidie anche a Milan e Juventus. Ha idee di gioco e può far male nelle ripartenze. Dovremo essere molto bravi".

Hai qualche certezza nella formazione?

"Lulic e Luis Alberto giocheranno, giovedì hanno riposato per 60 minuti. Per gli altri dovrò valutare e parlare con i diretti interessati".

Su Fabio Liverani:

"Ha fatto un bellissimo percorso, anche lui ha iniziato dalle giovanili. Ha messo in pratica le idee, ha fatto grandi cose a Lecce. La squadra gioca un ottimo calcio ed è propositiva. Ci sono giocatori esperti, che sanno cosa fare in campo. Lui ha dato la sua impronta".

Uscire dall'Europa League è un vantaggio per il campionato?

"No. L'anno scorso, dopo la vittoria in finale di Coppa Italia, eravamo felici anche perché avremmo giocato in Europa League. Quest'anno sono successi imprevisti e delle sconfitte immeritate. Non cerco alibi, ma giovedì c'è stato negato un rigore sacrosanto. Quando si criticano gli arbitri italiani, bisogna guardare cosa succede in Europa. Var o non var, il tiro di Immobile è indirizzato verso la porta e l'arbitro era a 3 metri".

Troppo ingenerose le critiche a Milinkovic?

"Ci aspettiamo tanto da Milinkovic. È uno molto generoso e sta lavorando nel migliore dei modi. Può fare meglio ma fa qualsiasi cosa gli chiedo, anche difendere di più quando gioca con Luis Alberto. Sta giocando tanto e spero possa fare sempre meglio".

I limiti di questa squadra sono sempre gli stessi. Rimarranno tali?

"Non solo dal Celtic Park, ma dalla prima con la Samp giochiamo così ma concretizziamo poco. Abbiamo qualche amnesia dietro su cui stiamo lavorando per non avere più. A parte Juve e Inter le nostre concorrenti hanno gli stessi problemi".

Perché abbiamo visto Lukaku solo a Firenze?

"Sta bene, ha fatto molto bene a Firenze quando è entrato. Col Torino, eravamo sul 3-0 al 50', e ho pensato ad altre opzioni. Contro il Milan avevo fatto un doppio cambio, poi Caicedo si è fatto male e ho dovuto fare una sostituzione forzata. Deve continuare a crescere di condizione, può darci una grande mano".

Come sta Correa?

"Ieri ha svolto un buon lavoro, ha fatto quasi completamente la seduta col gruppo. Spero che oggi sia nella migliore condizione, perché davanti Immobile e Caicedo hanno spinto tanto. Se Correa ci fosse stato giovedì, Immobile non avrebbe giocato contro il Celtic dall'inizio. Ciro è quello che ha accumulato più minuti ma credo abbia recuperato molto bene. Caicedo come sta? Ancora non lo so, non siamo ancora a 36 ore dal Celtic".

La Lazio non riesce a reagire mentalmente?

"Stai pensando solo all'ultima partita. Contro la Fiorentina e col Milan, dopo che ci hanno pareggiato, abbiamo vinto. Giovedì col rigore netto avremmo vinto la partita".

Sul campionato:

"Vogliamo migliorarci, crescere, ma sappiamo che abbiamo contro squadre importanti. Cercheremo di alzare quella benedetta asticella, fatta non solo di trofei, ma anche dal ritorno in Champions League. Ci proveremo con tutte le nostre forze".

