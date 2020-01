LIVE TMW - Lazio, Inzaghi: "Lucas Leiva? Primo errore è dell'arbitro"

Napoli-Lazio 1-0: decide il gol di Insigne

Simone Inzaghi analizza la sconfitta della Lazio sul campo del Napoli che costa l’eliminazione in Coppa Italia. A breve su TMW le parole in conferenza stampa del tecnico biancoceleste.

Sull’espulsione di Lucas Leiva

“Prima ha sbagliato l’arbitro, perché il fallo non c’era, poi ha sbagliato il ragazzo che non doveva reagire così. Il Napoli è una grandissima squadra, ma questa sera avremmo meritato un altro risultato. Ho fatto i complimenti ai ragazzi, c’è rammarico perché abbiamo la Coppa Italia sulla maglia e volevamo la semifinale.

Il Napoli torna ad essere la sua bestia nera...

"Il calcio è fatto di episodi. In campionato forse era più giusto il pari, mentre stasera non meritavamo di perdere. Tenevamo tanto a questa competizione e ci dispiace uscire".

Questa eliminazione può favorire la corsa in campionato e la possibilità di lottare con Juve ed Inter?

"Ora penso solo a questa gara. Avevamo di fronte una grande squadra, che ha tenuto molto bene il campo. Ricordiamoci che di fronte avevamo una squadra che negli ultimi due campionati ha fatto 90 punti e 79 punti, questa sera loro sono anche stati aiutati dal loro pubblico".