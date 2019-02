LIVE TMW - Lazio, Inzaghi: "Noi e il Siviglia alla pari. Pari risultato più giusto"

Lazio-Siviglia 0-1 (22' Ben Yedder)

- Finisce qui la conferenza stampa di mister Inzaghi.

Sul Siviglia: "Ho trovato una squadra molto forte nelle ripartenze, con tanti ex Serie A di qualità come Banega, Kjaer, Vazquez e André Silva. Servirà maggiore attenzione in casa loro".

Sulla qualificazione: "Stasera ce la siamo giocata a testa alta e il pari secondo me sarebbe stato il pareggio più giusto. Dobbiamo però accettare la sconfitta e fare del nostro meglio a Siviglia".

Sugli infortunati: "Parolo ha avuto una distorsione alla caviglia, Bastos ha avuto un problema all'adduttore e Luis Alberto ha riaccusato il solito fastidio alla coscia. Andrà valutato anche Berisha, che ha accusato un dolore durante la rifinitura. Sono sempre out Wallace e Lukaku, mentre sono ottimista riguardo al recupero di Immobile e Milinkovic-Savic contro il Genoa".

Sul ko: "Abbiamo giocato alla pari, lo dicono i numeri. Nel primo tempo abbiamo preso un gol evitabile per poi costruire due occasioni con Marusic e Correa. Nella ripresa ho visto ancora equilibrio, con nessuna parata di Strakosha. Non dovevamo perdere questa partita e abbiamo avuto delle complicazioni a causa degli infortuni, ma ora testa a Genova e poi ci andremo a giocare il ritorno a Siviglia".

L'allenatore della Lazio Simone Inzaghi commenta in conferenza stampa la sconfitta casalinga col Siviglia (0-1), patita nell'andata dei sedicesimi di finale di Europa League all'Olimpico.