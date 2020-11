live Lazio, Inzaghi: "Non è stata la vigilia più difficile della mia carriera"

All'ultimo secondo, ci pensa sempre Caicedo a salvare la Lazio, che pareggia 1-1 contro la Juventus. Tra poco mister Inzaghi arriverà in sala stampa all'Olimpico per commentare quanto accaduto sul campo. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com!

Inizia la conferenza:

Più sorpreso dal gol di Caicedo o dal suo scatto?

"Sorpreso dalla prestazione. Ci credevo ma era la settima partita di fila con rotazioni molto limitate. Abbiamo fatto un'ottima gara, il pareggio è stato meritato".

È stata la vigilia più difficile della sua carriera?

"Ma no, ce ne sono state altre in questi anni, come quelle prima delle finale. I ragazzi mi hanno dato tutto quello che avevano. Chi è subentrato, sia oggi che a San Pietroburgo, ci ha dato una grande mano".

Su Correa:

"Oggi ha fatto una grande prova, sempre al servizio della squadra. Correa insieme a Milinkovic e Acerbi non ha mai saltato un minuto in queste ultime gare. Nell'azione del gol è stato bravo, ma è stato una spina costante per la Juventus".

Muriqi come lo valuta?

"Sta dando tutto quello che ha in questo momento. Sono soddisfatto di lui come di tutti gli altri acquisti, arrivati all'ultimo dopo il ritiro. Secondo me cresceranno tutti ancora".

Finisce la conferenza.