LIVE TMW - Lazio, Inzaghi: "Non giudichiamo Immobile solo per i gol"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Domani la Lazio affronterà la Sampdoria al Ferraris, in un match fondamentale per continuare a sperare nella qualificazione alla prossima Champions League. Tra poco comincerà la conferenza stampa di Simone Inzaghi, che riporteremo testualmente su Tuttomercatoweb.com.

15.01 - Comincia la conferenza stampa di Simone Inzaghi.

Cosa aspettarsi dalle ultime cinque giornate?

"Il nostro obbligo è quello di giocare sei finali, compresa la Coppa Italia. Saranno partite non semplici, da interpretare nel migliore dei modi. Punteremo a vincere la Coppa e a qualificarci in Champions".

Quali sono i motivi della differenza di prestazione con Chievo e Milan?

"Prima cosa siamo rimasti in 11, questa è la differenza principale, Abbiamo commesso un'ingenuità pagata cara, ma ora siamo fiduciosi per il finale di stagione. Faremo la terza finale in tre anni. Nel girone d'andata succedeva il contrario, facevamo risultati con le piccole. È difficile trovare una spiegazione. Su quattro partite a San Siro ne abbiamo vinte tre per esempio, non ci aspettavamo un calo in altre situazioni ma siamo un gruppo che vuole andare avanti e che ha giocato 50 partite per il terzo anno consecutivo. Il passato non si può cambiare, bisogna guardare al futuro e ora c'è la Samp, una squadra ben allenata e con grandi individualità. Abbiamo recuperato dalle fatiche di Coppa, domani sceglierò la migliore formazione".

Quant'è forte il rammarico per i punti persi con le piccole?

"Abbiamo commesso un errore dopo la vittoria con l'Inter, pagando qualcosa a livello psicologico e mollando la presa. Mi ero raccomandato di non farlo e l'ho fatto di nuovo ora, non deve succedere a una squadra matura come la nostra, non dobbiamo mollare un centimetro".

Com'è la situazione degli infortunati?

"Durmisi non ci sarà, ha un risentimento. Berisha e Radu non ci saranno, così come Lukaku, Luis Alberto e Milinkovic-Savic. Cercheremo comunque di fare una grande partita, ho qualche dubbio davanti. Ho tre giocatori che stanno facendo bene, Correa e Immobile sono un po' stanchi. In difesa c'è Wallace che sta tornando a buoni livelli, negli ultimi 15 giorni si è allenato a pieno regime".

Come giudica il momento di Immobile?

"L'avevo già detto che non bisogna guardare le sue prestazioni in base ai gol. Ha fatto una grandissima partita in fase di non possesso, ha aiutato e fatto l'assist decisivo. Ha giocato tanto e bisogna guardare le sue condizioni, sembra che abbia recuperato bene, così come Correa. Ho l'obbligo di gestire, Caicedo sta bene e mi dà sempre ottime risposte. Devo fare le scelte più giuste".

Ha mai pensato al tridente pesante?

"Ci ho pensato, si può adottare questa soluzione. Domani però potrebbe giocare Cataldi con Leiva e Parolo, ma anche Badelj può fare la mezzala".

Meglio la finale in mezzo al campionato?

"Avrei preferito giocarla alla fine, una partita importante e bella da vivere è meglio giocarla a campionato concluso. Potrebbe lasciare delle ripercussioni sulle due squadre ma ormai il calendario è fatto"

