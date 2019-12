LIVE TMW - Lazio, Inzaghi: "Oggi abbiamo fatto qualcosa di importante"

Fonte: dal nostro inviato alla Sardegna Arena

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, interverrà in conferenza stampa dalla Sardegna Arena al termine della sfida vinta dai biancocelesti all'ultimo respiro contro il Cagliari.

23.26 – Inizia la conferenza stampa.

Siete a tre punti dalla vetta.

"Abbiamo fatto qualcosa di importante, 8 vittorie di fila non vengono per caso. Devo dare meriti ai ragazzi, che sono rimasti in partita per tutta la gara. Il Cagliari è una squadra pericolosa, ma la mia squadra ha controllato la gara".

Perché questo primo tempo così?

"Potevamo far meglio, se avessimo segnato subito con Immobile forse la partita sarebbe potuta cambiare. Abbiamo però tenuto il pallino del gioco, con il Cagliari che ha corso tanto, alla fine questo atteggiamento ha pagato".

Ci avete creduto fino alla fine, ma i 7 minuti di recupero?

"Credo che ci stiano tutti, con i 5 sanitari in campo e le sostituzioni. Abbiamo segnato al 97'27'', penso che sia stato applicato il regolamento alla lettera".

Ha fatto dei cambi magistrali, specie con Jony e Caicedo.

"Penso che di stasera ricordo due cose: la lucidità della squadra e i cambi. Per l'ultimo cambio ho dovuto aspettare, peraltro spero che Luis Alberto non abbia subito nulla di grave".

Caicedo, è la terza partita che risolve.

"Penso che su Caicedo sanno tutti quanti come la penso: in tanti mi dicevano che dopo il primo anno non fosse adatto al mio gioco. Io invece ho insistito affinché restasse, il suo problema è che davanti gioca Immobile: è un ottimo ragazzo e un ottimo giocatore".

23.33 – Termina la conferenza stampa.