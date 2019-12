LIVE TMW - Lazio, Inzaghi: "Ora prepariamoci al meglio per la Juventus"

PREMERE F5 PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Vittoria e terzo posto confermato per la Lazio, che batte l'Udinese per 3-0 con le reti di Immobile (doppietta) e Luis Alberto, su rigore. Con questo successo i punti in classifica sono 30. Per commentare quanto accaduto all'Olimpico, tra poco è atteso il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi presso la sala stampa. Segui la diretta testuale della conferenza su TuttoMercatoWeb.com!

Ore 17.22 - Inizia la conferenza di Inzaghi

"Siamo in un ottimo momento, giochiamo bene e vinciamo. Dobbiamo continuare così sapendo che il campionato è pieno di insidie. Sabato avremo una grande gara contro la Juventus, ci vogliamo preparare al meglio. Oggi prova di maturità, temevo questa sfida anche per la stanchezza della partita di giovedì".

Non pone limiti alla sua Lazio?

"Non dobbiamo guardarci indietro, ma sempre avanti. Il nostro obiettivo è quello di migliorarci sempre, cercando di confermare questa classifica. Sappiamo che le altre squadre torneranno, il campionato è difficile e lungo. Devo elogiare questi ragazzi, che stanno facendo grandissime partite dall'inizio dell'anno. Non solo nelle ultime 6 gare, dall'esordio a Genova che questa squadra gioca così".

La Lazio sta dimostrando di essere forte anche in difesa...

"Sono stati bravi, l'Udinese ha giocatori di qualità. Abbiamo lavorato molto bene, la squadra si è compattata alternando pressing alto a quello basso. Sono molto soddisfatto per questa prestazione matura".

Ore 17.25 - Finisce la conferenza stampa di Inzaghi.