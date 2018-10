LIVE TMW - Lazio, Inzaghi: "Più bravi del Marsiglia: serata da ricordare"

Fonte: Dall'inviato a Marsiglia, Giacomo Iacobellis

Finisce qui la conferenza stampa di mister Inzaghi.

Sul Marsiglia: "Ha avuto la sfortuna di trovare una Lazio più brava questa sera. Credo che si sia bene visto in campo".

Sul girone di Europa League: "Non è chiuso, ci sono ancora nove punti disponibili con lo scontro diretto ancora da giocare. L'Eintracht è già al sicuro, noi dovremo fare altri risultati".

Sulla crescita: "Una crescita c'è, i ragazzi stanno facendo molto bene. Dobbiamo crescere e fare questo tipo di partite per vincere contro squadre costruite in un'altra maniera rispetto alla Lazio. Credo che possiamo giocarcela alla grande, grazie alla nostra filosofia, con corazzate come Juve, Napoli, Inter e Marsiglia".

Sulle sostituzioni di Leiva e Caicedo: "Leiva ha avuto un problema all'adduttore. Non dovrebbero esserci lesione, ma tocchiamo ferro. Per Caicedo semplicemente un affaticamento che non precluderà la sua presenza contro l'Inter".

Sull'incidente all'arrivo allo stadio: "Non è stato piacevole, sono piovuti sassi e bottiglie sul nostro pullman nei pressi dello stadio. Non è stato piacevole, ma i ragazzi hanno comunque risposto bene sul campo".

Ancora sulla partita: "Abbiamo fatto una grandissima partita, ma penso che ne abbiamo giocate anche altre così. Sicuramente se vuoi vincere al Vélodrome devi offrire una grande prestazione".

Su Caicedo: "Non ho mai avuto dubbi su di lui. Tutte le volte che è stato chiamato in causa, compreso l'anno scorso, ha sempre risposto presente. Me lo tengo ben stretto, stasera ha fatto una grandissima partita".

Su Milinkovic-Savic: "Ha tantissima qualità, ma anche tantissima quantità. Stasera è stato utilissimo, aiutando molto sui calci da fermo. Sta crescendo, secondo me aveva fatto un ottimo secondo tempo anche a Parma. Un giocatore come lui, più gioca meglio è".

Sulla vittoria: "Abbiamo fatto una grandissima partita. Abbiamo vinto contro una squadra molto forte, dimostrandoci superiori e meritando il successo. Questa serata rimarrà ben impresa nella mia mente, in quella della società e in quella dei giocatori".

Nella sala stampa dello Stadio Vélodrome, l'allenatore della Lazio Simone Inzaghi analizza in conferenza stampa la grande vittoria di questa sera contro il Marsiglia (3-1).