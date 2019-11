LIVE TMW - Lazio, Inzaghi: "Potevamo chiuderla prima. Caicedo decisivo"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

17.01 - Vittoria in extremis per la Lazio. Simone Inzaghi parla dalla sala stampa del Mapei Stadium. Ecco le dichiarazioni del tecnico biancoceleste dopo l'1-2 in casa del Sassuolo.

17.29 - Inizia la conferenza stampa dell'allenatore della Lazio.

Che peso ha questa vittoria?

"E' importantissima, questo è il rammarico perché doveva venire prima. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo contro una signora squadra ma siamo mancati di cinismo e abbiamo fatto un solo gol e l'aggravante è l'aver preso un gol in fotocopia come a Lecce che una squadra come la nostra non se lo può permettere perché poi le partite si fanno difficili. Onore a Caicedo, un giocatore per noi importantissimo. Volevo farlo giocare, si è fermato venerdì ma gli ho fatto stringere i denti perché lo volevo qui a Sassuolo a tutti i costi".

Cos'ha Radu? Come mai in tuta in panchina?

"Radu ieri sera durante il viaggio aveva dissenteria e vomito, stamattina aveva la febbre ed è rientrato a Roma. Per quanto riguarda la tuta c'era il diluvio e ho preferito mettere la tuta perché sapevo che avrei preso acqua".

Correa forse non è stato brillante come altre volte: Caicedo poteva entrare prima? Cos'è che quest'anno rende la Lazio più fragile sui corner?

"Abbiamo fatto due errori gravi con Lecce e Sassuolo ma non ci siamo disuniti e nel primo tempo mi sono arrabbiato. Correa ha fatto bene, avevo fatto due cambi e Caicedo ha dovuto attendere. Volevo togliere le due mezz'ali, volevo mettere una punta in più per cambiare modulo ma secondo me stavamo tenendo bene il campo".

Il terzo e il quarto posto è una sfida tra Lazio e Roma? Lukaku diventerà sempre più importante

"Sono passate 13 partite ed è presto per dare giudizi definitivi. Lukaku dipende solo da lui, ho anche Jony che sta facendo bene, lavora al massimo".

17.36 - Termina la conferenza stampa di Inzaghi.