LIVE TMW - Lazio, Inzaghi: "Romulo innesto positivo. Immobile da valutare"

E' già vigilia di campionato in casa Lazio, con la squadra biancoceleste attesa domani dalla sfida di campionato contro l'Empoli. A prendere la parola in conferenza stampa è il tecnico Simone Inzaghi. Segui il LIVE di Tuttomercatoweb.com!

Sulle condizioni della squadra: "Normale che ci sia un po' di stanchezza a livello fisico, visto che stiamo giocando tante partite ravvicinate, ma a livello mentale stiamo bene visto che veniamo da un periodo positivo di risultati. Domani dovremo farci trovare pronti per la sfida contro l'Empoli."

Sulla situazione di Immobile e Luis Alberto: "Devo ancora verificarli, oggi lavoreremo più sui video e meno sul campo. Domattina avremo un altro piccolo allenamento, al primo impatto sembrerebbe che non ci siano lesioni per entrambi. C'è qualche speranza ma giocando domani dovremo valutare bene".

Su Romulo: "Giocatore di qualità e quantità ma ha fatto solo due allenamenti con noi e devo valutare le condizioni di Marusic. E' un ragazzo positivo, vuole entrare in fretta nei nostri meccanismi e può essere una soluzione per domani".

Sulla corsa Champions: "Sarà determinante il modo in cui affronteremo gara dopo gara. È ancora presto per guardare la classifica: ci saranno scontri diretti, periodi meno buoni per tutte le squadre. Servirà grandissima continuità".

Su Luiz Felipe: "Oggi dovrebbe rientrare in gruppo dopo due allenamenti parziali, spero di poterlo convocare domani ma dipende tutto dai prossimi due allenamenti".

Sul calendario fitto di impegni ravvicinati: "Eravamo al corrente che ci sarebbe stata questa possibilità andando avanti su tutti e tre i fronti. Fino a 20 giorni fa però non sapevamo che avremmo giocato di giovedì, ci sarebbe piaciuto giocare nel weekend come tutte le altre. Ma sono sicuro che faremo una grande partita lo stesso".

Sul recupero di Correa: "Lui e Luiz Felipe non hanno lavorato in gruppo. Correa però ha dato buone risposte, ho fiducia di poterlo impiegare dall'inizio".

Sul rendimento di Milinkovic-Savic: "Negli ultimi due mesi Milinkovic ha migliorato tantissimo la squadra: dal gol col Torino alla partita contro la Juventus. È stato importantissimo anche nell'aiutarci a livello fisico. Al di là di Milinkovic, però, la cosa importante è che vada avanti la Lazio, non è il singolo che ti fa vincere le partite".

Sull'Empoli: "E' una squadra molto veloce e frizzante, tecnica dalla metà campo in su. Sulle fasce spingono molto, troveremo una squadra che verrà a giocarsi la sua partita, sappiamo le insidie di questa gara. L'allenatore lo conosco, è esperto e bravo, tra oggi e domani cercheremo di preparare la partita nel migliore dei modi, sempre con rispetto dell'avversario".

14-17 - Termina la conferenza stampa di mister Simone Inzaghi.