live Lazio, Inzaghi: "Sapevamo che avremmo pagato qualcosa per la Champions"

vedi letture

PREMERE F5 PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Non convince, la Lazio di Inzaghi, ma vince 2-1 contro il Bologna. Tra poco, per commentare la partita, è atteso il tecnico biancoceleste in conferenza nella sala stampa dell'Olimpico. Segui la diretta testuale di TuttoMercatoWeb.com!

Ore 23.33 - Inizia la conferenza stampa di Inzaghi:

Ha avuto la reazione che sperava?

"Abbiamo fatto un'ottima prova di carattere. Sapevamo che avevamo contro una squadra forte e organizzata, che sta raccogliendo meno di quanto merita.Sapevamo anche che avremmo pagato qualcosa dopo la partita di martedì. Peccato per il gol nel finale".

Le difficoltà del primo tempo?

"Probabile hanno avuto più possesso palla, ma non ricordo grandi occasioni dalle parti di Reina. Sono molto contento per la vittoria, il Bologna ha valore. La Serie A si è livellata verso l'alto, saranno tutte partite difficili. Abbiamo il triplo impegno con l'Europa, ora faremo tre trasferte in sette giorni e dovremo organizzarci bene".

Come valuta i nuovi acquisti?

"Stanno cercando di darci una mano. Akpa Akpro ed Escalante hanno fatto il ritiro e sono già integrati. Gli altri hanno bisogno di tempo ed è giusto concederglielo. Muriqi? Sono soddisfatto, sia per come è entrato oggi che per la prova contro il Dortmund”.

Come vede il Bruges?

"È una squadra fisica e organizzata. In casa loro offrono prove di livello e sono stati bravi a vincere in casa dello Zenit".

Ore 23.39 - Finisce la conferenza.