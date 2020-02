LIVE TMW - Lazio, Inzaghi: "Siamo da Scudetto". Silenzio sugli episodi

© foto di www.imagephotoagency.it

20.30 - Siamo in attesa di Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, che fra pochi minuti interverrà in conferenza stampa per commentare la vittoria con il Parma. A breve tutte le sue dichiarazioni, che potrete seguire qui grazie al nostro LIVE!

20.32 - Prende la parola Inzaghi: "La classifica dice che siamo in corsa per lo scudetto, abbiamo meritato di essere lì. Stasera a tre giorni dal Verona, siamo stati bravissimi perché abbiamo organizzato benissimo e l'abbiamo avuta sempre in mano. Il neo è non aver segnato il secondo. Il Parma è una squadra molto fisica, ben allenata".

La Lazio è la seconda miglior difesa:

"Patric, Ramos e Acerbi han fatto benissimo. Radu quest'anno non ha sbagliato nulla, Bastos è sempre stato eccezionale, Vavro si sta allenando benissimo dopo un infortunio. Merito loro, dei portieri e dell'organizzazione di squadra".

Il carattere è la differenza dallo scorso anno?

"Si, questo spirito che ci ha portato a fare 53 punti, i ragazzi sono fantastici. Quello che si nota è il grandissimo spirito di chi gioca o no, stasera avevo il ballottaggio per Vavro, volevo usare anche Lukaku per come si sta allenando, Minala e Anderson aiutano tantissimo, meriterebbero tutti. Oggi non sembrava di giocare in trasferta, il primo pensiero va ai tifosi che ci hanno aiutato."

Da domenica inizia un altro campionato?

"Un altro campionato no. Dobbiamo dare seguito e aspettare a cinque, sei giornate dalla fine. Guardo le prestazioni e cerco dove si può migliorare, mercoledì nonostante il pari col Verona avevo ottime sensazioni, i ragazzi sono stati bravissimi. Temevo molto questa partita, con una squadra forte e un ottimo allenatore, avevamo fuori cinque giocatori. La squadra non ne ha risentito, io e il mio staff riusciamo sempre a tenere in forma chi gioca meno".

Vi sentite all'altezza dell'Inter?

"Se non avessimo trovato Inter e Juve saremmo in testa. Con la Juve siamo stati bravi a vincere la Supercoppa, con l'Inter vedremo domenica".

20.39 - Si chiude la conferenza con una polemica finale: la Lazio non risponde su questioni arbitrali. L'addetto stampa ha negato le domande alla stampa di casa.