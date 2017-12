LIVE TMW - Lazio, Inzaghi: "Siamo stati danneggiati. A Genova per vincere"

Per aggiornare cliccare su F5

11:50 - A breve il tecnico della Lazio Simone Inzaghi interverrà in conferenza stampa alla viglia della sfida contro la Sampdoria in programma domani.

11:58 - Appena terminata la rifinitura della squadra. Inzaghi si sta dirigendo in sala stampa per la conferenza.

12:00 - Inizia la conferenza stampa di Simone Inzaghi: "Credo sia normale che dopo quanto successo domenica ci sia grandissimo rammarico perché avremmo meritato di vincere, abbiamo fatto una buona gara concedendo alla Fiorentina solo qualche tiro da fuori. Credo che nelle ultime due gare siamo stati danneggiati, ma questa non deve essere una scusa".

Sulla gara contro la Sampdoria: "Domani sarà una partita difficile, su un campo inviolato in questa stagione, ma abbiamo lavorato bene e l'augurio è di tornare a vincere. Non eravamo abituati a non vincere per due gare di fila e vogliamo interrompere questo momento".

Sui nazionali: "Li ho visti bene, in questa settimana abbiamo lavorato bene, con intensità maggiore rispetto al passato visto che non c'erano gare infrasettimanali. Da qui a dopo natale non avremo settimane piene da dedicare solo al lavoro. Felipe Anderson si è allenato con la squadra, ma non sarà convocato al pari di Wallace che soffre per un affaticamento al flessore. Preferisco risparmiarli per giovedì".

Sul VAR: "Dobbiamo abituarci, noi allenatori come i giocatori, i giornalisti e i tifosi. Si tratta di qualcosa che sta cambiando il calcio perché ora prima di esultare bisogna attendere. Credo che sia utile, ma serve maggiore uniformità di utilizzo perché c'è il rischio di penalizzare anche gli arbitri italiani che per me sono i migliori al mondo".

Sulla Lazio penalizzata: "Sicuramente sì, ma VAR o non VAR dovevamo fare di più. Dobbiamo essere più aggressivi e tornare a fare quello che sappiamo fare. Al momento quello che facciamo probabilmente non basta a vincere contro una squadra come la Fiorentina".

Ancora sul VAR e sul confronto con gli arbitri: "Prima dell'inizio del campionato abbiamo avuto un confronto con Rosetti che ci aveva spiegato tutti i pro del VAR. Come detto dobbiamo abituarci e probabilmente pensavamo che si utilizzasse meno, una volta ogni 5-6 partite, mentre ora si sta utilizzando molto di più. Noi siamo particolarmente sfortunati visti i due rigori che ci hanno fischiato contro e che sono dubbi anche rivedendo le immagini. Però c'è e va utilizzata nel migliore dei modi".

Sulla condizione mentale della squadra: "Dobbiamo lasciare tutto alle spalle, è il passato anche se resta una grande delusione il risultato dell'ultima gara. Questa settimana la squadra si è allenate bene e sono fiducioso in vista di domani quando incontreremo una squadra forte, con un ottimo allenatore come Giampaolo e un pubblico che li spinge".

Su cosa non funziona nel gioco biancoceleste: "Contro Roma abbiamo commesso un paio di errori individuali che ci sono costati la partita. Contro la Fiorentina abbiamo giocato bene, ma avremmo dovuto fare di più. Contro la Sampdoria vogliamo giocare ad altissima intensità".

Sul Turn-over: "Ci saranno rotazioni da qui alla fine, dobbiamo recuperare alcuni giocatori come Wallace e Anderson che possono darci una grande mano a livello tattico e qualitativo. In determinate partite un giocatore come Anderson o Nani possono aiutarti anche a gara in corso. Contro la Sampdoria sarà l'ultima gara in cui mancheranno entrambi, poi per fortuna il brasiliano sarà di nuovo a disposizione".

Sugli obiettivi: "Stiamo tenendo il passo delle prime quattro, delle corazzate che stanno viaggiando su medie record. Noi però siamo lì, non abbiamo nulla di meno e vogliamo restare attaccati a loro e cercare di restare il più in alto possibile fino alla fine".

Su Immobile: "Ci sta che possa restare senza gol per una gara e mezzo. L'ho visto bene e tornerà a segnare. Se poi sarà domani o meno vedremo, l'importante è tornare a vincere".

Sulla Sampdoria: "Lo scorso anno andammo a Genova in un periodo simile e riuscimmo a vincere contro una buona squadra. Domani dovremmo cercare di fare altrettanto".