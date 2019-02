LIVE TMW - Lazio, Inzaghi: "Siviglia, siamo arrabbiati. Milinkovic può giocare"

Fonte: Dall'inviato a Siviglia

© foto di Federico Gaetano

Finisce qui la conferenza stampa di mister Inzaghi.

Su Milinkovic-Savic: "Oggi si è allenato bene. Sto pensando se farlo giocare dal 1' o a gara in corso, vedremo domani".

Su Caicedo: "Nella mia testa in questo momento c'è l'impiego di Caicedo e una staffetta tra Immobile e Correa. Ma potrei sempre cambiare idea".

Sulla remontada: "Dovremo essere bravi a far girare gli episodi a favore nostro. All'andata e col Genoa non è stato così, dobbiamo riprendere a farli girare a favore nostro per riniziare a vincere le partite".

Sull'emergenza: "Abbiamo giocato tante partite e ci sono capitati degli infortuni muscolari, oltre a degli infortuni dovuti a colpi subiti come nel caso di Parolo e Leiva. In emergenza però a volte si tirano fuori grandi prestazioni e proprio in quest'ottica mi dispiace per la sconfitta col Genoa".

Sui convocati: "Siamo in 19, con tre portieri. Parolo e Luis Alberto stamattina si sono voluti allenare con la squadra e sono andati tutti e due discretamente. Parolo è stato convocato, la caviglia è migliorata molto e valuteremo domani. Milinkovic-Savic ha fatto tre allenamenti coi compagni e avrei già potuto convocarlo per Genoa. Domani faremo il risveglio muscolare e decideremo la formazione".

Sul ko all'andata: "All'Olimpico è stata decisa una ripartenza del Siviglia... Avremmo potuto pareggiare già nel primo tempo con Correa e Marusic e nella ripresa siamo andati decisamente meglio. Sappiamo che domani servirà una partita coraggiosa".

Su come arriva la Lazio alla partita di domani: "Ci arriviamo arrabbiati, col Genoa non meritavamo la sconfitta, ma adesso siamo qui per fare una grande partita. Ci giocheremo le nostre possibilità al 100%".

Dopo il Siviglia, tocca adesso alla Lazio prendere la parola in conferenza stampa per presentare il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League in programma domani. Segui il live testuale di TMW con tutte le parole di mister Simone Inzaghi!