LIVE TMW - Lazio, Inzaghi: "Sono deluso e arrabbiato. Non dobbiamo mollare"

Premere F5 per aggiornare la pagina

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

13.55 - Avrà inizio tra pochi minuti la conferenza stampa di Simone Inzaghi, allenatore della Lazio che presenterà il match contro l'Udinese valido per il recupero della 25esima giornata di Serie A.

14.01 - Ha inizio la conferenza stampa di Simone Inzaghi.

Si crede ancora nel quarto posto?

"I giochi sono aperti, ci si crede ancora. I ragazzi hanno capito la situazione, lo scorso anno abbiamo perso il quarto posto negli ultimi 15 minuti. Mancano ancora partite e punti, i ragazzi non mollano e domani dobbiamo disputare una grande partita".

Qual è il sentimento che avete?

"Tantissima rabbia e delusione. Dopo il primo tempo di San Siro non meritavamo di perdere, assolutamente. Però dovevamo concretizzare il primo tempo: avevamo avuto tre ghiotte occasioni. C'è grandissima delusione, ma con la squadra sono stato chiaro: non dobbiamo mollare. Quello che è accaduto potrebbe anche deconcentrare o demotivare, ma ho la fortuna di avere un gruppo straordinario".

Perché la Lazio fa sempre giurisprudenza?

"Il mio sogno da allenatore sarebbe di poter recriminare solo su noi stessi. Lo scorso anno abbiamo recriminato tanto e quest'anno lo stiamo facendo di nuovo".

Calvarese è una garanzia?

"E' un arbitro importante in grande ascesa. Ma al di là di quello che succede fuori io ho l'obbligo di pensare alla mia squadra e all'Udinese. Noi dobbiamo continuare a crederci, già da domani contro l'Udinese abbiamo l'opportunità di muovere la classifica. Però bisognerà fare molta attenzione alla partita di domani".

Come stanno Radu e Marusic?

"Ieri hanno svolto lavoro parziale con la squadra, stanno meglio. La loro condizione dovrò valutarla nell'allenamento di oggi. Luis Alberto è squalificato e Berisha indisponibile, poi da valutare c'è Correa"

Come ha visto Acerbi?

"Francesco ha fatto due ottimi allenamenti dopo la gara di sabato, sta bene e credo domani ci darà una mano per disputare un'ottima partita".

Come sta Correa?

"Ha preso una botta nello scontro con Romagnoli dopo 15 minuti, ha finito il primo tempo e aveva qualche problemino. Ieri s'è limitato al lavoro in piscina, tra oggi e domani si valuterà se riusciremo a recuperarlo per il match di domani o per quello dopo"

Come gioca l'Udinese? Come sostituirai Luis Alberto?

"Giocano col 3-5-2, una squadra attenta e concentrata con giocatori di gamba. L'espulsione di Luis Alberto è costata l'espulsione anche a me perché era sotto la panchina e ho visto che non c'era assolutamente fallo. Ci sono giocatori come Parolo e Cataldi che possono sostituirlo, o Bruno Jordao".

Dopo la sfida contro l'Inter ritieni di aver commesso errori sulle scelte?

"Coi risultati uno si fa sempre delle domande. Contro il Milan al termine del primo tempo si doveva essere in vantaggio, mentre nella ripresa si stava andando sullo 0-0. Poi è arrivato l'episodio che ci ha condannato. Domani abbiamo l'obbligo di fare risultato".

14.11 - Conclusa la conferenza stampa di Simone Inzaghi.