LIVE TMW - Lazio, Inzaghi: "Stiamo facendo qualcosa di grandissimo, i ragazzi lo sanno"

vedi letture

live Lazio, Inzaghi: "Stiamo facendo qualcosa di grandissimo, i ragazzi lo sanno"

14.42 - La Lazio fa 20. La formazione biancoceleste ha colto quest'oggi il suo ventesimo risultato consecutivo superando il Genoa. Fra pochi istanti il tecnico Simone Inzaghi interverrà in conferenza stampa per analizzare la gara del "Ferraris". Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

15.23 - Mister Simone Inzaghi entra in sala stampa. Inizia la conferenza.

Vittoria importante e sofferta. Forse troppi errori sotto porta.

"Affrontavamo una squadra in salute, abbiamo fatto tre gol. Dovevano essere di più, ho fatto i complimenti ai ragazzi. L'unico neo è aver realizzato il quarto gol perchè non avremmo sofferto dopo il rigore preso al novantesimo".

Come il calcio deve gestire l'emergenza Coronavirus?

"Per quello che sta succedendo penso che sia giusto prendere le giuste precauzioni, fare tantissime prevenzione, cercare di sconfiggere e capire il problema fermando il campionato perchè non bisogna sottovalutare quello che sta capitando. Penso che ci stiamo muovendo nella direzione giusta. Porte chiuse? Assolutamente no. Il calcio è dei tifosi, è di giornate come oggi con tifosi del Genoa splendidi e della Lazio altrettanto splendidi".

E' una rosa da scudetto?

"Sono una rosa di amici che si vogliono bene e si divertono in campo. Vavro, per esempio, è stato il migliore in campo. Per me che sono il responsabile tecnico è il massimo".

Tu che lo scudetto lo hai vinto in campo, riconosci lo stesso atteggiamento?

"Io riconosco che stiamo facendo qualcosa di grandissimo. I ragazzi lo sanno e non mi nascondo nel dirlo. In 21 gare fra campionato e Supercoppa abbiamo vinto 17 volte. In altri campionati saremmo primi, qui invece devi combattere con Juve e Inter. Con il lavoro dei ragazzi siamo tutte lì e cercheremo di combattere nelle prossime gare".

Cosa sta Acerbi?

"Ha avuto un problema giovedì. Venerdì e sabato lo abbiamo tenuto a riposo. Oggi ha voluto essere, ha fatto il riscaldamento ma all'ultimo ha sentito il soleo indurirsi un po'. Spero non ci sia nulla".

Cataldi?

"Si sta meritando quello che sta ottenendo. Se fa gol ogni domenica, mi può imitare tutti i gironi".

Ancora sulla rosa.

"La rosa è stata allestita benissimo. All'inizio non ci davano nelle prime posizioni ma sapevo che questa squadra aveva margini di miglioramento".

15.29 - Termina la conferenza stampa di Simone Inzaghi dopo il successo sul Genoa.