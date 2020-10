live Lazio, Inzaghi: "Stiamo valutando se chi è rimasto a Roma può venire domani"

vedi letture

PREMERE F5 PER AGGIORNARE LA DIRETTA

È partita per il Belgio senza tredici giocatori, la Lazio, che dopo i tamponi effettuati ieri ha dovuto rinunciare anche a Immobile, Luis Alberto, Lazzari e Djavan Anderson. Per presentare la partita, alle 18.45 è prevista la conferenza stampa del tecnico Simone Inzaghi allo Stadio Jan Breydel. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com!

Ore 19.03 - Inizia la conferenza di Inzaghi:

La lista dei convocati? Com'è la situazione dei giocatori positivi?

"Adesso siamo in sedici. Domani in giornata la società farà un comunicato in merito alla situazione Covid. Non ce lo aspettavamo, dopo la bella partenza con il Dortmund volevamo venire qui al completo. Sono sicuro che chi scenderà in campo darà il 120% per questa maglia".

Alcuni tra i migliori sono rimasti a Roma, che squadra ci dobbiamo aspettare domani?

"Sarà una Lazio competitiva che vorrà fare bene contro il Bruges. Che è una buona squadra, l'abbiamo analizzata ed è in testa al girone con noi. Siamo in emergenza ma sono fiducioso".

Che ne pensa del Bruges?

"È un'ottima formazione, con giocatori importanti. Il centrocampo è il loro reparto migliore: ha qualità e fisicità. Si giocherà la qualificazione fino all'ultima giornata".

Chi è rimasto a Roma può arrivare domani?

"Stiamo valutando, stanno ultimando gli ultimi tamponi. Ma penso che i dodici che sono qui faranno la partita, poi vedremo se possiamo aggiungere qualcuno".

Ore 19.09 - Finisce la conferenza stampa.