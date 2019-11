LIVE TMW - Lazio, Inzaghi: "Tanti problemi fisici. Immobile? Sono fiducioso"

PREMERE F5 PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Fonte: Dall'inviato a Formello, Roma

Battere il Celtic per rimettere in piedi un girone, che dopo la sconfitta a Glasgow è diventato molto complicato per i biancocelesti. Gli scozzesi sono primi a 7 punti, poi c'è il Cluj a 6, la Lazio a 3 e il Rennes fanalino di coda a 0. Basta questo per evidenziare l'importanza della gara di domani dell'Olimpico, che verrà presentata alle 15.00 da Simone Inzaghi, nella consueta conferenza stampa della vigilia nel centro sportivo di Formello. Segui su TuttoMercatoWeb.com la diretta testuale!

Ore 15.05 - Inizia la conferenza stampa di Simone Inzaghi:

"Domani dobbiamo assolutamente vincere perché abbiamo in testa questo risultato. Dobbiamo muovere la classifica sapendo che non sarà una gara semplice. Il Celtic è un'ottima squadra, ha fisicità e qualità e ti può mettere in difficoltà in qualsiasi momento".

Come sta la squadra?

"Non ho ancora un'idea ben precisa, abbiamo finito queste 3 partite ravvicinate con qualche problema. Sicuramente non ci saranno Radu, Marusic e Cataldi che è squalificato. Correa, Caicedo e Leiva sono da valutare. Caicedo ha preso una botta forte alla spalla, ma non ci sono fratture, ha solo un grosso ematoma. Correa ha preso un colpo fortuito in allenamento, vediamo come reagirà. Li terrò sotto osservazione fino a domani. Immobile e Lulic erano un pochettino affaticati ieri, ma sono fiducioso su questi due. Cercherò di schierare la formazione migliore".

Cosa vorrebbe rivedere e cosa cancellare rispetto alla gara d'andata?

"Vorrei rivedere la stessa prova, chiaramente con un risultato diverso. Abbiamo fatto un'ottima gara, nella quale abbiamo commesso degli errori che a determinati livelli non ti puoi permettere. Il Celtic è una squadra esperta. I momento decisivi sono stati gli episodi: se fosse entrato il palo di Correa, staremmo parlando di altro. Dal possibile 0-2 è arrivato l'1-1".

Correa e Caicedo sono in dubbio, come si potrebbe risolvere il problema in attacco?

"Devo valutare le loro condizione molto attentamente ma chiederò loro un sacrificio, ho fiducia. Cercheremo di recuperarli in tutti i modi, ma nello stesso tempo ho Adekanye e la possibilità di alzare Milinkovic o Luis Alberto. Immobile anche farà di tutto per esserci, nell'intervallo di Milano aveva accusato qualche problema e gli ho risparmiato l'ultima mezz'ora".

Su Berisha:

"Si sta cercando di mettere alla pari. Per lui, qui alla Lazio, c'è una folta concorrenza. Abbiamo Leiva, Milinkovic, Luis Alberto e Parolo che sono i titolari, poi Cataldi in crescita esponenziale. Ogni volta devo fare delle scelte".

Cosa manca a Vavro e Jony?

"Devono continuare a lavorare, sono contento perché sono ragazzi che si sono inseriti molto bene nel gruppo. Mi stanno mettendo in difficoltà, si allenano e stanno cercando di capire molto velocemente quello di cui abbiamo bisogno".

Domani ci saranno tanti tifosi del Celtic...

"Spero che domani sia una bellissima giornata di sport. Nonostante ci sia la Curva Nord chiusa, ci saranno anche tanti tifosi della Lazio. Spero che vinca il migliore e spero sia la Lazio".

Ore 15.19 - Finisce la conferenza stampa di Simone Inzaghi