LIVE TMW - Lazio, Inzaghi: "Var migliorata, ma a dirigere deve essere l'arbitro"

14.10 - Riprende il campionato e domani alle 15 la Lazio scende in campo al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Dopo la sosta passata al terzo posto, la squadra biancoceleste vuole confermare il posizionamento in zona Champions visto anche un complicato passaggio del turno in Europa League. Alle 14.30 Inzaghi presenta la sfida contro i neroverdi. Di seguito il live testuale di TMW:

Com'è la lettura di questa settimana?

"Si diciamo che nelle ultime due soste non siamo tornati nel migliore dei modi. Dopo la pausa è sempre un'incognita, solo da mercoledì ho avuto il gruppo completo ma è così anche per il Sassuolo. Bisognerà fare attenzione, ma ho visto una squadra consapevole".

Come mai in settimana durante un allenamento sei scattato in quel modo contro la squadra?

"Io penso che lo si faccia quotidianamente. E' normale che sia stata un po' enfatizzata la mia reazione. Volevamo lavorare in un determinato modo e vedevo che non riuscivamo. È stato un bel richiamo, poi ho visto la squadra concentrata. Ogni allenatore deve interveire nel modo giusto quando serve.".

Le prossime gare diranno qualcosa sulla corsa Champions?

La classifica si sta delineando, ma sono passate solo 12 giornate. Abbiamo 4 partite prima della Supercoppa, ogni gara è insidiosa. Dipenda soprattutto da noi, da come interpretiamo le partite, non ci sono sfide semplici, serve sempre determinazione e aggrassività.

Sull'incontro con gli arbitri

"Io penso che questi incontri siano fatti per migliorare tutti insieme. Noi sappiamo cosa è successo due anni fa. Ci giocavamo tutto nell'ultima partita e ci abbiamo rimesso. In questi due anni siamo cresciuti tutti e ci siamo abituati. Dobbiamo cercare di crescere sapendo che la Var deve essere un aiuto".

Sul derby Primavera?

Posso fare i comolimentiu a Menichini e al suo staff. Ho visto il primo quarto d'ora, ho visto l'atteggiamento giusto. Una grande soddisfazione, a livello giovanile c'è l'obbligo di far crescere i giovani ma era tanto che non si vinceva un derby. Va fatto un plauso allo staff di Menichini.

Che rischi comporta la gara di domani?

"Il Sassuolo è un'ottima squadra e deve recuperare una partita e vincendola avrebbe una buonissima classifica. De Zerbi propone un ottimo calcio e ci ha messo in difficoltà. A Sassuolo forse lo scorso anno meritarono di più loro. Troviamo una squadra organizzata e con ottimi elementi. Dovremo essere bravi con degli attaccanti veloci e sono preparati".

