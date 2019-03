LIVE TMW - Lazio, Inzaghi: "Vittoria che ci rilancia. Secondo gol unica pecca"

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

Fonte: Inviato a San Siro

© foto di Federico Gaetano

23.22 - Terminata la conferenza stampa di Simone Inzaghi

Cosa vuol dire poter contare su grandi calciatori come Milinkovic e Luis Alberto? - "Solo con loro non andremo molto lontani, dobbiamo giocarcele tutte con lo spirito di gruppo che serve"

Siete vicinissimi alle grandi squadre quando sembrava finita... - "Dobbiamo lottare contro squadre che hanno più budget, più tutto. Noi abbiamo una grande tifoseria, delusa l'anno scorso per aver fallito un quarto posto che sarebbe stato meritato. Ora possiamo andare dentro le prime quattro, siamo tutte lì e giocheremo ogni match con grande intensità"

All'andata perché avete sofferto così tanto? - "Venivamo da un momento negativo, eravamo stanchi, ora giochiamo una gara meglio dell'altra. Bello sentire in stadi come Firenze e Milano gli applausi a giocatori che si sacrificano, sono compatti e vincono di gruppo. Dopodomani siamo già in campo come Ferrara molto complicata per noi"

Rispetto all'anno scorso c'è più consapevolezza? - "L'anno scorso siamo arrivati un po' corti, come quest'anno avevo una squadra matura. Quest'anno in Europa abbiamo avuto problemi numerici, come nel finale della scorsa stagione. Ora c'è la Coppa Italia e un finale di campionato importante. Gennaio ci ha rallentato con gli infortuni, spero di recuperare tutti. Sono però consapevole di avere a che fare con grandi professionisti. Non si è quasi vista la mancanza di Radu e Patric"

Vittoria che può rilanciare la Lazio? - "Sì, unica pecca non aver fatto il secondo gol, stando sempre dentro la partita contro un avversario forte, supportato dall'inizio alla fine dal proprio pubblico. I miei sono stati molto bravi"

23.14 - Iniziata la conferenza stampa di Simone Inzaghi

22.50 - La Lazio sorride ancora a San Siro e con Milinkovic trova la terza vittoria nelle ultime quattro in campionato. Tra poco il tecnico biancoceleste, Simone Inzaghi, raggiungerà la sala stampa del Meazza per analizzare la sfida. Segui la conferenza LIVE su TuttoMercatoWeb.com