LIVE TMW - Lazio, Inzaghi: "Vittoria importante per il girone. Ora il Celtic"

© foto di www.imagephotoagency.it

Conferenza stampa post partita per Simone Inzaghi, tecnico della Lazio. Contro il Rennes finisce 2-1, con una ripresa nettamente migliore della prima frazione. Dalla sala stampa dello stadio Olimpico le parole dell'allenatore capitolino:

Vittoria che ci voleva? "Era una gara importante, perché una sconfitta avrebbe compromesso tutto. Abbiamo preso un gol che non dovevamo prendere. Siamo stati bravi a rimanere in partita. Abbiamo riaperto il girone e ora ci attende la doppia sfida col Celtic".

Formazione azzardata? "Sicuramente nella prima frazione dovevamo fare meglio. Dovevamo fare meglio in costruzione trovando gli attaccanti con maggiore facilità".

I cambi? "Cataldi era ammonito e l'ho cambiato per questo. Milinkovic invece l'ho inserito per avere maggiore fisicità. Detto questo è giusto dare spazio a tutti, specie con tanti impegni come quelli di questo periodo. Quello di oggi era il sesto match in pochi giorni e ancora non abbiamo finito. C'è un altro impegno nel weekend prima della sosta".

Vittoria di carattere? "Il secondo tempo è stato ottimo. Anche lo spostamento di Acerbi a sinistra ci ha aiutato in avanti. Rispetto alle prime uscite abbiamo giocato peggio nella prima frazione e meglio nella ripresa. Adesso dobbiamo alzare l'asticella per avere un rendimento continuo".