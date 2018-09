LIVE TMW - Lazio, Inzaghi: "Vittoria meritata ma dovevamo segnare di più"

Lazio-Apollon Limassol 2-1 (14' Luis Alberto, 84' Immobile, 87' Zelaya)

Fonte: Dal nostro inviato all'Olimpico di Roma

Terminata la gara dell'Olimpico tra Lazio e Apollon Limassol, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi prende la parola in conferenza stampa per commentare il debutto stagionale in Europa League. Segui il LIVE di TuttoMercatoweb.com!

Su cosa è mancato per chiudere prima la gara: "Giocando così si rischia. Nel primo tempo ero soddisfatto, i miei hanno fatto una buona gara, considerando che molti erano alla prima presenza stagionale. Non sono invece soddisfatto della seconda frazione di gioco, anche perché così facendo abbiamo dato coraggio e fiducia agli avversari. C'è rammarico perché alla fine del primo tempo avremmo dovuto farne almeno due".

Sull'ampio turn-over: "Solo in questa gara? Valuterò partita per partita. Sono soddisfatto di quelli che hanno giocato, sceglierò di volta in volta chi schierare. Anche per domenica farò i miei calcoli. Penserò sempre a mandare in campo quelli che mi danno più garanzie".

Sulle avversarie del girone e sul gioco espresso: "Il Francoforte lo conosciamo, così come il Marsiglia. Dovremo affrontarlo nella prossima trasferta nel migliore dei modi. L'anno scorso facevamo un calcio migliore rispetto a queste prime gare dell'anno, questo è certo. Gli elementi della rosa però stanno crescendo. Non resta che lavorare e far sì che la condizione dei giocatori migliori".

Sulle prestazioni dei giocatori non titolari in campionato: "Sono contento. Badelj l'ho sostituito nel secondo tempo perché era un po' affaticato. Durmisi ha fatto molto bene, così come Caicedo che è stato determinante nell'assist per il gol iniziale e nel rigore conqustato. Anche Murgia mi è piaciuto, ha fatto quello che gli ho chiesto. Gli altri li conosciamo, sappiamo che possono darci garanzie".

Sull'Apollon: "Si è dimostrata una squadra forte, l'avevamo studiata e sapevamo che sarebbe stato un avversario difficile da affrontare. Se giocherà così potrà mettere in difficoltà anche Francoforte e Marsiglia. Se ho avuto paura? Sì, hanno fatto un ottimo secondo tempo mettendoci in difficoltà".

Sul risultato della gara: "Sì, abbiamo meritato la vittoria, potevamo e dovevamo segnare di più nel primo tempo. Faccio comunque i complimenti all'Apollon e al suo allenatore".

21.23 - Termina la conferenza stampa di Simone Inzaghi.