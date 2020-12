live Lazio, Inzaghi: "Vogliamo la qualificazione con un turno di anticipo"

Vigilia di Champions per la Lazio, scossa oggi dalla scomparsa del portavoce Arturo Diaconale. Domani con il lutto al braccio sarà di scena a Dortmund contro il Borussia, che comanda il girone F con 9 punti: i biancocelesti sono secondi a 8, mentre il Bruges a 4 con lo Zenit a 1. Per presentare la delicata sfida, che potrebbe regalare il pass per gli ottavi, alle 18.30 interverrà il tecnico Simone Inzaghi in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com!

Ore 18.34 - Inizio conferenza stampa: "Ce la giocheremo con le nostre armi. Ci saranno tantissime insidie, loro sono una delle squadre più forti d'Europa".

Come sta la squadra?

"Giocando così tanto ci sono problematiche inaspettate. Eccetto Muriqi, ho tutti a disposizione anche se devo valutare qualche piccola cosa nei singoli, come Luiz Felipe e Caicedo. Deciderò con calma la formazione".

La Lazio è vicina agli ottavi a due giornate dalla fine: è più la sorpresa o la consapevolezza?

"È motivo di grande orgoglio, siamo l'unica squadra italiana imbattuta in Champions. Sappiamo però che il calcio è imprevedibile e non abbiamo la certezza matematica degli ottavi di finale. Noi dobbiamo guardare la nostra partita, senza pensare a Bruges-Zenit. Dobbiamo fare il meglio possibile, sapendo che vogliamo arrivare a martedì prossimo con la qualificazione già chiusa. Sarà difficile ma ce la giocheremo. Abbiamo fatto quattro gare importanti, perché lo Zenit San Pietroburgo è una squadra di prima fascia e noi li abbiamo battuti".

Ore 18.40 - Finisce la conferenza stampa.