LIVE TMW - Lazio, Inzaghi: "Voglio una reazione dopo l'eliminazione in Europa"

Domenica di vigilia per la Lazio, che sarà impegnata nel monday night della 16a di A in casa del Cagliari. Se in Europa League le cose non hanno funzionato, giovedì è arrivata l'eliminazione al girone, in campionato tutto va per il verso giusto e i biancocelesti vanno alla caccia dell'8° successo consecutivo per consolidare il 3° posto in classifica. Alle 14.00 era atteso mister Simone Inzaghi presso la sala stampa del centro sportivo di Formello, ma la conferenza inizierà con qualche minuto di ritardo. Segui la diretta su TuttoMercatoWeb.com!

Ore 14.27 - Con ritardo inizia la conferenza:

Che peso dai alla gara di domani?

"Partita difficilissima perché troviamo una squadra che sta facendo bene. Non mi limiterei solo a parlare di entusiasmo, perché il Cagliari ha anche tanta qualità. Ha dimostrato di riuscire a mettere in difficoltà qualsiasi avversario. Il salto di qualità è stato fatto? Siamo in un ottimo momento, ma guardo indietro. Anche quando non venivano i risultati, le prestazioni ci sono sempre state. Adesso stiamo raccogliendo quanto produciamo e dobbiamo continuare a credere in quello che facciamo, sapendo quali sono le nostre potenzialità".

Passata la sbornia post Juventus?

"La squadra ha fatto una buona settimana. In mezzo abbiamo avuto la trasferta di Rennes, ma sapevamo che il nostro percorso era difficile. A differenza degli anni scorsi non siamo riusciti a passare in Europa, siamo la Lazio e avevamo il dovere di andare al turno successivo. Domani voglio una reazione".

Ci sono 4 diffidati e domenica prossima ci sarà la Supercoppa contro la Juventus...

"Non mi condizionano, la nostra unica preoccupazione è il Cagliari. La mia testa è lì e anche i giocatori dovranno essere concentrati sul Cagliari, poi penseremo alla Supercoppa".

Cosa temi del Cagliari? È la squadra rivelazione?

"Quella di Maran è sì la squadra rivelazione, è organizzata e ha un ottimo allenatore. La società sarda ha fatto un buon mercato in estate. La rosa a disposizione è profonda e farei attenzione a tutti i reparti. È una squadra che concede poco, fanno un pressing costante e servirà attenzione".

Ore 14.33 - Finisce la conferenza stampa di Inzaghi.