live Lazio, Inzaghi: "Volevo tenere Candreva e Keita. Dortmund? Penso alla Sampdoria"

vedi letture

PREMERE F5 PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Sosta finita, si torna in campo. Reduce dal pareggio per 1-1 con l'Inter, la Lazio sarà di scena a Genova contro la Sampdoria (domani ore 18). Una gara che sarà presentata oggi da mister Simone Inzaghi, che alle 15.30 si presenterà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoweb.com!

Ore 15.33 - Inizia la conferenza stampa di Inzaghi:

Mister ci può fare il quadro completo degli indisponibili per domani? E chi può recuperare per Borussia?

"Abbiamo qualche defezione e qualche giocatore che non è al massimo. A casa sicuramente rimarranno Lazzari, Immobile, Luiz Felipe, Lulic e Radu. Caicedo oggi si è mosso abbastanza bene, così come Milinkovic e Fares: dovrò fare delle valutazioni domani".

Sceglierà anche in base al Dortmund?

"È normale, anche se nella mia testa c'è solo la Sampdoria, che ha fatto un'ottima gara prima della sosta a Firenze".

Parolo in difesa meglio di Leiva? Opzione per domani e per la Champions?

"Per la Champions ci penseremo e vedremo se recupererà qualche altro giocatore. Marco ha dimostrato che può farlo, è duttile ed è importante per noi. Domani potrà aiutarci sicuramente".

Oltre ai quattro esterni a disposizione (Lazzari, Djavan Anderson, Fares e Marusic) chi, tra i giocatori in rosa, ha le caratteristiche per poter giocare in quei ruoli?

"Adesso sugli esterni abbiamo qualche problematica: Marusic ha fatto oggi il primo allenamento dopo dodici giorni e Lazzari è fuori. Oggi ci ho provato anche Patric e Parolo, mi sono tenuto più opzioni".

Come stanno i nuovi acquisti?

"Ho trovato grandissima disponibilità e applicazione. Sono soddisfatto dal lavoro di Muriqi e Hoedt in questa settimana".

Si aspettava un altro difensore oltre Hoedt?

"Abbiamo fatto delle scelte anche in base alle esigenze del mercato. Hoedt conosce l'ambiente, potrà fare molto bene".

Che partita sarà contro la Sampdoria?

"È una squadra organizzata, hanno un bravissimo allenatore. Lo conosciamo, è molto preparato e ha tanta esperienza. Troveremo una squadra in salute, dovremo fare una grande partita di squadra".

Candreva e Keita sono gli osservati speciali?

"Sì, hanno qualità e saranno degli osservati speciali. Sono legato a questi due giocatori, avrei voluto trattenerli ma hanno fatto scelte diverse. Li vedrò e li saluterò con piacere".

Ore 15.42 - Finisce la conferenza stampa di Inzaghi.