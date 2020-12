live Lazio, Leiva: "La gara di Dortmund è perfetta per reagire dopo l'Udinese"

Insieme a mister Inzaghi, nella conferenza della vigilia della gara contro il Dortmund c'è Lucas Leiva. Il brasiliano, uno dei più esperti del gruppo biancoceleste, domani sarà titolare nel centrocampo della Lazio insieme a Milinkovic e Luis Alberto. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com!

Ore 18.41 - Inizia la conferenza di Leiva: "Sarà una partita diversa dall'andata, giochiamo fuori casa. Abbiamo voglia e dimostrato di avere un approccio perfetto".

Non c'è il pubblico, è un vantaggio?

"Ormai adesso è la normalità. Dobbiamo cercare di trovare le motivazioni, che avremmo trovato anche con il pubblico avversario presente. Sarebbe stato bellissimo".

La Lazio ha atteso la Champions da tanti anni. Ora siete vicini a un obiettivo importante, forse è per questo che siete calati con l'Udinese?

"Teniamo tanto al campionato, siamo consapevoli di aver fatto male con l'Udinese. Siamo una squadra matura e non dobbiamo trovare scuse. Abbiamo fatto una brutta partita non perché stavamo già pensando alla Champions. La partita di domani contro il Dortmund è perfetta per reagire".

Ore 18.44 - Finisce la conferenza stampa.