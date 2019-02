LIVE TMW - Lazio, Luis Alberto: "Giochiamo al nostro meglio e vinceremo"

Premi F5 per aggiornare, segui la diretta della conferenza stampa su TuttoMercatoWeb.com

© foto di PhotoViews

15.40 - Al fianco del tecnico Simone Inzaghi, c'è Luis Alberto, ex della sfida di domani al Siviglia. Il fantasista iberico rientra dopo aver saltato l'ultima sfida di campionato contro l'Empoli ma per lui la sfida agli andalusi è molto particolare: "Il Siviglia rappresenta la squadra del mio cuore, ciò non vuol dire che mi tirerò indietro. Cercherò di vincere più partite e trofei possibili".

Come stai?

"Sto bene, credo di essere della partita. Spero di allenarmi anche oggi nel modo migliore possibile".

Qual è il tuo ruolo preferito?

"A me piace giocare. Non importa la posizione. Anche nelle altre squadre ho giocato posizione più arretrata. La cosa importante è fare il meglio per la squadra".

Quanta voglia c'è di arrivare in fondo?

"Sono tutti importanti gli obiettivi che abbiamo davanti. Dobbiamo fare del nostro meglio, perché domani sarà una partita molto difficile. Ma se giochiamo come nell'ultimo mese niente è impossibile".

Quali sono i pregi e difetti del Siviglia?

"Hanno André Silva e Ben Yedder che segnano molto, noi abbiamo Ciro che segna per due. Hanno un centrocampo molto forte, speriamo non facciano una grande partita. Io vedo una partita molto simile. Tutto dipende da noi, se giochiamo come contro l'Inter e la Juventus, sicuramente vinceremo noi".

Di fronte ci saranno Jesus Navas e tanti amici con cui sei cresciuto.

"Era un ragazzo quando è arrivato. Per me era molto importante, un esempio. Ha raggiunto tanti obiettivi sia con il Siviglia che con la squadra. Ci sarà un po' di emozione domani".

Nel ruolo da mezzala sembri esserti calato bene.

"Ho avuto un problema fisico, ma adesso sono a posto. È cambiato un po' il mio modo di giocare, soprattutto a livello difensivo. Sono felice quando c'è da giocare, magari anche vicino al Tucu e Ciro".

16.08 - Termina qui la conferenza stampa di Luis Alberto in vista della sfida casalinga al Siviglia.