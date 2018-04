LIVE TMW - Lazio, Milinkovic-Savic: "Sono pronto e concentrato sulla Lazio"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sul Salisburgo: "Li conosco da tanto tempo, ho giocato in Austria e sono una squadra forte. Dovremo essere concentrati, è una squadra più forte delle precedenti che abbiamo affrontato. Non me li immaginavo così forti, hanno addirittura sconfitto il Borussia Dortmund".

Che partita ti aspetti domani? Come vivi le voci di mercato? "Le vivo normalmente, sono concentrato sulla Lazio. Ci sarà tempo per parlare d'altro. Domani sarà una partita difficile".

Sugli obiettivi personali: "Si può sempre migliorare, finora ho fatto tanti gol e sono felice di come stiamo andando. Sono contento di dare una mano alla squadra".

Sull'Europa League : "Mi piace giocare in questa competizione perché consente di vedere bei posti e stadi all'avanguardia, con un'atmosfera stupenda".

Comincia la conferenza del centrocampista serbo: "Sto bene, ero già pronto contro il Benevento ma abbiamo preferito non rischiare".

Vigilia dell'andata dei quarti di finale di Europa League. La Lazio di Simone Inzaghi si prepara ad ospitare l'ostico Salisburgo, cercando di ipotecare la qualificazione. Tra poco il mister biancoceleste parlerà in conferenza stampa, che potrete seguire in diretta su Tuttomercatoweb.com. Con lui ci sarà il centrocampista serbo Sergej Milinkovic-Savic.