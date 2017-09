LIVE TMW - Lazio, Neto: "Tante squadre mi seguivano, qui bel progetto"

12.27 -

Giornata di presentazioni in casa Lazio: oggi, in quel di Formello, sarà infatti presentato Nani, colpo che ha chiuso il mercato dei biancocelesti. Assieme a lui, i giovani portoghesi Bruno Jordao e Pedro Neto.

Accompagnati da Igli Tare, i due giovani portoghesi sono arrivati ora in sala stampa a Formello

Parola proprio a Tare: "Sono state dette tante cose, tante speculazioni sui due giovani. Ma io da tempo parlavo col loro agente, erano seguiti da tanti club europei e ho cercato di portarli qui alla Lazio, per noi i giovani sono la priorità . Ci aiuteranno e faranno una carriera importante".

Domanda per Neto: cosa ti ha spinto a scegliere la Lazio?

"È vero che tante squadre mi hanno seguito, però la Lazio è una grande squadra europea e mi ha presentato un bel progetto, in cui credo".

Domanda per entrambi i giovani: quanto vi può aiutare Nani?

Jordao: "Nani è un giocatore esperto, ci può dare una grande mano nell'integrarsi in questa squadra".

Neto: "Nani è un grande campione europeo, ci ha accolti molto bene e ci sta aiutando ad ambientarci, ci aiuterà a raggiungere gli obiettivi personali e di squadra".

Domanda per entrambi i giovani: quali sono le vostre caratteristiche?

Jordao: "Sono un centrocampista, le mie qualità sono nel passaggio, sono molto giovane e quindi devo migliorare. Un modello? Da portoghese, Tiago: un giocatore intelligente e che è sempre stato un modello. E poi giocatori come Xavi e Iniesta".

Neto: "Sono un attaccante, la mia capacità principale è la rapidità in area. Come ha detto Bruno, ho 17 anni e devo migliorare. Idolo? Bernardo Silva, ha caratteristiche simili alla mie. E poi ovviamente Messi".