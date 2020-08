LIVE TMW - Lazio, Parolo: "Reina porta carisma. C'è entusiasmo per la Champions"

live Lazio, Parolo: "Reina porta carisma. C'è entusiasmo per la Champions"

Secondo giorno di ritiro ad Auronzo per la Lazio di Inzaghi. Dopo la doppia seduta di ieri, oggi sono in programma altri due allenamenti, visto che l'amichevole inizialmente in programma alle 17 è stata annullata (qui il nuovo calendario biancoceleste). Prima di scendere in campo con i compagni, tra poco Marco Parolo si presenterà in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti. Segui la diretta testuale su TMW!

Inizia la conferenza stampa di Parolo

Il 4º posto non rispecchia quanto da voi fatto vedere. Con quali propositi ricominciate?

"Era il nostro obiettivo di inizio stagione, la qualificazione in Champions. Il risultato finale è la media, l'insieme delle due parti del campionato. Tutto va sempre contestualizzato nel quadro generale".

Considerando le condizioni di Lucas Leiva, e il finale di stagione in cui lo hai sostituito, ti senti un regista a tutti gli effetti o prediligi ancora il ruolo di mezzala?

"Speriamo torni il prima possibile, Leiva è importante per noi. Io voglio dare una mano alla squadra, sceglie il mister e io cercherò sempre di fare il meglio. Anche Cataldi ci è mancato tanto".

Spesso sei stato lo spirito critico della squadra, l’uomo delle analisi anche severe, in grado di percepire lo stato e l’umore dello spogliatoio: anche se sono passati pochi giorni che sensazioni hai in vista della prossima stagione e che gruppo è questo?

"Salire in ritiro permette di interrompere quella monotonia che si era creata a Formello. L'anno scorso è stata una preparazione fantastica, quest'anno siamo partiti bene ma avremo un quadro completo tra 10-15 giorni. Aspettiamo che arrivi qualche giocatore e che torni Lulic".

Cosa manca, se ritieni che manchi qualcosa, per competere ai livelli della Champions sia sul piano della rosa che della mentalità?

"In pochi di noi hanno fatto la Champions con continuità. Abbiamo entusiasmo e voglia per questa nuova avventura. Vogliamo affrontare queste sfide nel migliore dei modi per sopperire alla mancanza di esperienza. L'anno prossimo sarà impegnativo, già nel post lockwodn abbiamo avuto un assaggio di impegni ravvicinati, prenderemo spunto anche dagli sbagli per affrontare il tour de force nel migliore dei modi. Servirà l'aiuto di tutti".

Cosa non è andato nel finale l'anno scorso?

"Ci siamo trovati con qualche infortunio di troppo, indipendentemente dai problemi muscolari. Abbiamo ripreso la preparazione dopo tre mesi di stop e in un periodo caldo. Ci sono mancate pedine importanti, non abbiamo avuto una rotazione completa della rosa per avere energie mentali e nervose per poter affrontare una gara ogni tre giorni".

Hai segnato un gol a Reina con il Parma nel 2014, lo ritrovi alla Lazio, quanto può essere d'aiuto la sua esperienza?

"Reina porta carisma, personalità ed esperienza, questa squadra lavora da anni per crescere”.

Tra 10 anni ti vedi un allenatore o un dirigente?

“Tra dieci anni mi vedo sempre nel mondo del calcio, non ho ancora pensato a cosa sarà dopo”.

Finisce la conferenza stampa di Parolo