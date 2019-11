LIVE TMW - Lazio, Parolo: "Uscire mi fa girare le scatole. Contratto? Vedremo"

PREMERE F5 PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Tra i titolari scelti da mister Inzaghi per affrontare il Cluj in mezzo al campo ci sarà Marco Parolo. Il centrocampista della Lazio, uno dei senatori dello spogliatoi bianccoeleste, parlerà insieme al tecnico nella sala stampa del centro sportivo di Formello alla vigilia del match europeo. Segui su TuttoMercatoWeb.com la diretta testuale della conferenza!

Inizia la conferenza:

"È una partita da vincere, noi giochiamo sempre per fare i tre punti. Ci siamo allenati bene con lo spirito giusto. Vogliamo dare un segnale di costanza in un percorso di crescita, ci teniamo a tenere l'ambiente molto sereno e tranquillo".

Uscire dall'Europa League è un vantaggio?

"Mi fa girare le scatole uscire da questa competizione. In Europa devi stare attento a ogni piccolo particolare, basta vedere la doppia sfida col Celtic. Dobbiamo crescere ed è un peccato, avremmo avuto da fare altri test importanti. Se dovessimo uscire, l'accesso in Champions diventerebbe l'obiettivo principale. Vogliamo arrivare a maggio in questa posizione".

Quanto sei orgoglioso di essere un leader della Lazio?

"Era il mio obiettivo quando sono arrivato. In questi anni abbiamo fatto un percorso generale importante, stiamo competendo da anni in campionato per le posizioni alte. Sono orgoglioso di essere un giocatore simbolo".

Hai il contratto in scadenza nel 2020?

"In questo momento non c'è stato alcun incontro. Quando sarà, bisognerà essere sempre chiari. Io mi sento importante e voglio continuare a giocare a calcio. Sarei ben lieto di continuare alla Lazio, ma non voglio essere un peso".

Come valuti l'ingresso dei nuovi?

"Lazzari spicca di più perché veniva dal campionato italiano. Gli altri hanno avuto delle difficoltà di adattamento, ma stanno facendo progressi. L'ho detto da questa estate, siamo un gruppo forte che si allena ad alto livello".

C'è più convinzione quest'anno nella squadra?

"Non se se la stiamo acquisendo o ce l'abbiamo già. In campionato abbiamo dimostrato di riuscire a gestire le partite perché c'è tanta voglia. Tutto però dipende da come ci si allena. Se siamo diventati maturi te lo posso dire a fine stagione. Abbiamo sbagliato solo il primo tempo con l'Atalanta e forse il secondo tempo contro il Cluj, per il resto abbiamo sempre fatto prestazioni. Questa è la vera maturità, non vincere le partite allo scadere. Alla lunga se giochi sempre bene, i risultati arrivano".

Finisce la conferenza stampa di Parolo.